Elena Manzano valora que con la publicación del PGEx este martes en el DOE, Extremadura abandonará los "puestos de cola"

La consejera de Hacienda, Elena Manzano, atiende a los medios en Badajoz - EUROPA PRESS

BADAJOZ 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este martes, 4 de agosto, los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma (PGEx) para 2026, dotados de 8.854 millones de euros, que tienen como prioridad la "garantía" de los servicios públicos "fundamentales" además de más inversión "que nunca" en sanidad y educación y que la región "siga creciendo".

Así lo ha valorado la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, en declaraciones a los medios este martes en Badajoz, en las que ha señalado que es un día "estupendo" para Extremadura, dado que son 8.854 millones que "van a seguir haciendo mucho bien en nuestra región".

La publicación de estos presupuestos viene acompañada de unos datos "estupendos" de empleo del mes de julio, lo cual "con esta herramienta, va a hacer que Extremadura abandone esas situaciones de cola y se sitúe en los primeros puestos de salida", tras lo que ha reiterado que "esta herramienta va a hacer que Extremadura siga creciendo", ha incidido.

EL PRESUPUESTO "YA SE ESTÁ EJECUTANDO"

En este punto, y respecto a las críticas de PSOE y Unidas por Extremadura sobre que los PGEx van a tener dos meses de vigencia, ante el inicio de los trabajos para elaborar las cuentas de 2027, Manzano ha reiterado que este presupuesto ya se está ejecutando, y ha considerado que a la ciudadanía extremeña "no se le puede mentir".

"Este presupuesto se está ejecutando, con la prórroga presupuestaria hay gastos que tenemos que asumir las administraciones y que está previsto en este presupuesto", ha recalcado Manzano, quien ha señalado que una vez aprobado y publicado, lo que hacen "ahora" es "cargar este nuevo presupuesto" del que "gran parte ya ha sido gastado y ya ha sido ejecutado".

Al mismo tiempo, a partir de ahora van ejecutar "de una manera mucho más rápida lo que queda por gastar", ha señalado Manzano, quien ha reafirmado que este presupuesto tiene la ejecución "más alta de los últimos 10 años", que supera el 43 por ciento.

"Por lo tanto, confianza absoluta en los distintos equipos de las consejerías de que van a desplegar todos los medios necesarios para que se lleve a cabo la ejecución y trasladar tranquilidad", ha aseverado la titular de Hacienda, quien ha reiterado "lo esencial que es contar con un presupuesto", ha ido.

Así, frente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que no presenta presupuesto, que los prorroga automáticamente" y a quien "le da igual las consecuencias que ello tiene", la Junta de Extremadura ha aprobado unos que ya "son una realidad", y ya trabaja para los del 2027.

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios con motivo de la visita a la finalización de las obras de accesibilidad que se han llevado a cabo en el edificio que alberga los Servicios Fiscales de Badajoz.