Eliseo Fernández será el nuevo director general de Servicios Sociales, Infancia y Familia de la Junta de Extremadura

MÉRIDA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha nombrado a Eliseo Fernández Fernández como nuevo director general de Servicios Sociales, Infancia y Familia de la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, en manos de Vox.

Este nombramiento se une al de María José Tovar Pérez, que será la nueva directora del Instituto de la Juventud de Extremadura durante la presente legislatura.

En cuanto a la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, el secretario general será David González Gil, mientras que Marcelino Ollé Sesé será el director general de Comunicación y Relaciones Informativas.

Asimismo, José Antonio Bayón Carvajal será el nuevo director general de Prevención y Extinción de Incendios Forestales y Pablo Hurtado Pardo el de Asuntos Europeos y Acción Exterior.

Por su parte, María Inmaculada Núñez Arroyo será la secretaria general de la Consejería de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, mientras que María Concepción Montero Gómez será la secretaria general de la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio.

El Consejo de Gobierno, en la reunión de este martes, también ha nombrado a Víctor del Moral Agúndez como secretario general de Desarrollo del Territorio, Coordinación y Planificación Hídrica y a Raquel Pastor López como directora general de Industria, Energía y Minas.

Además de a José Manuel Benítez Medina como secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación; a Diego Sánchez Duque como director general de Cooperativas y Economía Social; a Juan Eloy Rodríguez Ucedo como director general de Gestión Sostenible y Política Forestal y a María de los Ángeles Muriel González como directora general de Desarrollo Rural.