Elsa Punset inaugurará la Feria del Libro de Mérida, que contará con la presencia de Manuel Vilas o Jesús Sánchez Adalid

El delegado de Cultura, Antonio Vélez, presenta la Feria del Libro de Mérida - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La escritora y divulgadora Elsa Punset inaugurará el próximo 6 de mayo la Feria del Libro de Mérida, que contará con la presencia de autores como Manuel Vilas, Marta Robles, Aldo Linares, Jesús Sánchez Adalid o Susana Martín Gijón.

El Templo de Diana será testigo entre el 6 y el 10 de mayo de más de 40 presentaciones de libros y conciertos, programación que se completa con actividades para el público infantil y las jornadas de diseño editorial y tipografía 'Texto y trazo'.

La XLV Feria del Libro de Mérida ha sido presentada este martes en rueda de prensa por el delegado de Cultura, Antonio Vélez, quien ha estado acompañado por la autora del cartel María del Mar Jiménez, junto al director de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida, Luis Macías, y el profesor Daniel Hervás, quienes han detallado las jornadas 'Texto y trazo', organizadas por la escuela.

El delegado de Cultura ha puesto en valor la longevidad de la Feria del Libro de Mérida, que sirve como punto de encuentro del sector librero de la ciudad y que permite que los libros "salgan a la calle".

Elsa Punset abrirá el 6 de mayo las presentaciones en el Templo de Diana, a la que seguirá el 7 el autor Manuel Vilas, el 8 de mayo la escritora y periodista Marta Robles; el 9 de mayo presentarán sus libros el colaborador televisivo Aldo Linares y el escritor Sánchez Adalid y el domingo, día 10, finalizará las presentaciones Susana Martín Gijón.

Junto a estos seis autores principales, la Feria del Libro de Mérida incluye otras 36 presentaciones, entre las que destacan las de nueve autores locales.

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