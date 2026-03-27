El embalse de Proserpina de Mérida estrena parque infantil y renueva paseo y playas con vista a la bandera azul

Paseo perimetral de Proserpina. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida ha finalizado tres proyectos que suman 1.035.000 euros en el entorno del embalse de Proserpina que incluye la inauguración de un parque infantil y minipista deportiva en el recinto del Museo del Agua, la renovación del paseo perimetral del pantano y su mobiliario, y el asfaltado de una treintena de calles de la barriada.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, acompañado por la delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, y el de Parques y Jardines, Marco Antonio Guijarro, además de técnicos municipales, ha visitado estas actuaciones que ha definido como la "más importante" en esta zona de la ciudad en la que residen ya de forma permanente más de un millar de vecinos.

De un lado, se ha desarrollado un proyecto de adecuación y rehabilitación del entorno del embalse con una inversión de 498.000 euros (IVA incluido). Las labores han incluido un desbroce perimetral, así como la restauración de los paseos de terrizo en las áreas deterioradas.

Además, se han renovado las vallas de madera, pasarelas de madera, parasoles paras las playas y se ha instalado nuevo mobiliario urbano. En este se incluyen 25 unidades de mesas de picnic, 50 unidades de parasoles en la zona de playa, dos torretas para los puestos de salvamento, cuatro pasarelas de madera de acceso a la playa, cinco duchas y tarimas, 30 bancos, 30 papeleras (metálicas de 50 litros y 5 de hormigón de mayor capacidad de unos 140 litros), dos aparcabicicletas y dos carteles informativos.

De otro lado, dentro del plan de mejora de parques infantiles, en Proserpina se ha ejecutado una nueva área de juegos infantiles, con una pista multideportes y mejora de las zonas verdes. En este caso, la inversión ha sido de 376.949 euros.

Por último, se ha culminado el proyecto de refuerzo y mejora del pavimento en una treintena de calles de la urbanización de Proserpina por un importe de 165.000 euros.

El primer edil ha enmarcado estas actuaciones en la preocupación del consistorio por seguir mejorando todas las barriadas y zonas del extrarradio de la ciudad como esta, donde próximamente se acometerán, ha avanzado, algunas mejoras de señalización vial, así como ha anunciado la realización de controles de velocidad aleatorios.

El motivo son las quejas de los vecinos que han visto como, tras el asfaltado de las calles, hay vehículos que están accediendo a las mismas con "exceso de velocidad".

BANDERA AZUL

Rodríguez Osuna ha avanzado que el ayuntamiento está preparando un proyecto para poder solicitar la concesión del distintivo de bandera azul, que reconoce la calidad de las zonas de baño, que conllevará nuevas actuaciones.

Unas inversiones que no ha querido desvelar hasta la finalización de la redacción del proyecto pero que serán necesarias poder concurrir con la "suficiente solvencia" a la candidatura.

En todo caso, ha señalado que estas nuevas actuaciones recientemente puestas en marcha dan valor al entorno, por lo que ha lanzado un mensaje de concienciación a la ciudadanía para que aprovechen estas nuevas instalaciones al mismo tiempo que respeten el mobiliario y mantengan adecuadamente la zona, ya que la limpieza de este entorno natural "depende únicamente y exclusivamente de la buena voluntad de los que hacemos uso y disfrute de la misma".