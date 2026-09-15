Los embalses del Guadiana bajan al 73,1% de su capacidad esta semana, y los del Tajo descienden al 56,4%

Gráfico de reserva hídrica en España - MITECO

MADRID/MÉRIDA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los embalses del Guadiana se sitúan esta semana al 73,1 por ciento de su capacidad (con 6.968 hectómetros cúbicos acumulados), y los del Tajo al 56,4 por ciento (con 6.233 hectómetros cúbicos embalsados).

De este modo, en el caso del Guadiana los embalses descienden ligeramente respecto a la semana anterior, cuando se situaban al 73,2 por ciento de su capacidad; y los del Tajo también bajan respecto al 57,6 por ciento que registraban hace siete días.

Mientras, a nivel nacional la reserva hídrica española se encuentra al 61,8% con 34.662 hectómetros cúbicos (hm3) según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos por Europa Press. Durante la última semana ha perdido 446 hectómetros cúbicos, o lo que es lo mismo, el 0,8 por ciento de su capacidad total.

Constituye la primera semana en la que una cuenca hidrográfica ha caído a menos del 50% de su capacidad desde el 17 de marzo. En este caso ha sido el Ebro, que esta semana está al 49,8% de su capacidad. La vertiente atlántica está al 64,5% y almacena 27.389 hectómetros cúbicos. Por su parte, la mediterránea se encuentra al 53,3% con 7.273 hectómetros cúbicos.

En estos últimos días, las precipitaciones han afectado considerablemente a la vertiente Atlántica y en menor medida a la vertiente Mediterránea. En concreto, la máxima se ha producido en Barcelona, donde se han recogido 42,4 litros por metro cuadrado (l/m2).

En concreto, hay cinco cuencas por encima del 70%: Guadalete-Barbate (76,9%); las Cuencas internas del País Vasco (76,2%); las Cuencas internas de Cataluña (75,3%); el Guadiana (73,1%); y el Guadalquivir (71,0%). Además, hay cinco que superan el 60%: Tinto, Odiel y Piedras (69,9%); la Cuenca Mediterránea Andaluza (65,7%); el Cantábrico Occidental (62,2%); el Miño-Sil (62%); y el Cantábrico Oriental (61,6%).

Por encima del 50% se encuentran el resto: el Duero está al 58,2%; Galicia Costa, al 56,6%; el Tajo, al 56,4%; el Júcar, al 52,9%; el Segura, al 52,8%; y el Ebro, al 49,8 por ciento. De acuerdo con Transición Ecológica, la reserva de uso consuntivo --es decir, humano-- está al 61,9% con 24.017 hectómetros cúbicos. Además, la de uso hidroeléctrico se encuentra al 61,73% con 10.645 hectómetros cúbicos.