Los embalses del Guadiana bajan esta semana al 81,2% de su capacidad y los del Tajo al 72,4%

Reserva hídrica - MITECO

MADRID/MÉRIDA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los embalses del Guadiana han bajado en la última semana al 81,2 por ciento de su capacidad (con 7.746 hectómetros cúbicos en total), y los del Tajo han descendido al 72,4 por ciento (con 8.008 hectómetros cúbicos), según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Hace una semana los embalses del Guadiana acumulaban 7.839 hectómetros cúbicos y se situaban al 82,2 por ciento de su capacidad; y los del Tajo embalsaban 8.244 hectómetros cúbicos y alcanzaban el 74,6 por ciento de su capacidad.

Mientras, esta semana la reserva hídrica española está al 78,4% por ciento con 43.955 hectómetros cúbicos. En total ha pedido 3.223 hectómetros cúbicos, es decir, 5,7 puntos, en cuestión de un mes y medio. Durante los últimos días ha bajado 960 hectómetros cúbicos, lo que equivale al 1,7% de su capacidad total.

En comparación, el año pasado por estas fechas los embalses españoles estaban 5,5 puntos por debajo --cuando estaban al 72,9% con 40.869 hectómetros cúbicos. Además, la media de los últimos diez años para finales de junio era 17,9 puntos menor --cuando se encontraban al 60,5% con 33.908 hectómetros cúbicos.

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