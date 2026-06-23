Los embalses del Guadiana bajan esta semana al 82,2% de su capacidad, y los del Tajo al 74,6%

Archivo - Imagen de archivo de un embalse - Gabri Solera - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los embalses del Guadiana han bajado en la última semana al 82,2 por ciento de su capacidad (con 7.839 hectómetros cúbicos en total), y los del Tajo han descendido al 74,6 por ciento (con 8.244 hectómetros cúbicos acumulados).

Hace siete días, mientras, los embalses del Guadiana se situaban al 83 por ciento, con 7.914 hectómetros cúbicos; y los del Tajo al 76,1 por ciento (con 8.416 hectómetros cúbicos).

Mientras, la reserva hídrica española está al 80,1 por ciento de su capacidad con 44.915 hectómetros cúbicos, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos por Europa Press.

En comparación, está 5,8 puntos por encima del año pasado en estas fechas --cuando se encontraba al 74,3 por ciento con 41.678 hectómetros cúbicos-- y supera en 18,7 puntos la media de la última década para este punto de junio --cuando estaba al 61,4 por ciento con 34.430 hectómetros cúbicos.

Durante la última semana, los embalses han perdido 757 hectómetros cúbicos, es decir, el 1,4 por ciento de su capacidad total. Las precipitaciones han afectado considerablemente a la vertiente Atlántica --que está al 81 por ciento con 34.359 hectómetros cúbicos-- y han sido muy escasas en la vertiente Mediterránea --que se encuentra al 77,3 por ciento con 10.556 hectómetros cúbicos--. La máxima se ha producido en Jaén, donde se han registrado 34 litros por metro cuadrado.

Hay dos cuencas por encima del 90 por ciento de su capacidad, en concreto, las Cuencas internas de Cataluña (92,6 por ciento) y las Cuencas internas del País Vasco (90,5 por ciento).

A su vez, nueve superan el 80 por ciento. En concreto, el Cantábrico Occidental (85,9 por ciento), Guadalete-Barbate (85,5 por ciento), el Duero (85,3 por ciento), el Guadalquivir (83,6 por ciento), el Ebro (83,6 por ciento), Tinto, Odiel y Piedras (82,5 por ciento), Miño-Sil (82,3 por ciento), el Guadiana (82,2 por ciento), y el Cantábrico Oriental (80,8 por ciento).

El resto de cuencas superan el 50 por ciento. En concreto, la Cuenca Mediterránea Andaluza (75,3 por ciento), el Tajo (74,6 por ciento), Galicia Costa (70,8 por ciento), el Júcar (65,1 por ciento) y el Segura (59,1 por ciento).