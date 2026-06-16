Los embalses del Tajo están al 76,1% de su capacidad y los del Guadiana al 83%

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MADRID/MÉRIDA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los embalses del Tajo almacenan 8.416 hectómetros cúbicos (hm3) y se encuentran al 76,1 por ciento de su capacidad total, mientras que los del Guadiana están al 83 por ciento, con 7.914 hm3 acumulados.

En la última semana, la cuenca del Tajo ha reducido sus reservas en 74 hm3, mientras que el Guadiana ha descontado 77 hm3, según los datos publicados este martes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Por su parte, la reserva hídrica española está al 81,5 por ciento con 45.672 hectómetros cúbicos. En comparación, está 5,9 puntos por encima del año pasado, cuando los embalses de encontraban al 75,6 por ciento con 42.410 hm3; y 19,4 puntos por arriba de la media de la última década para este punto del año, cuando estaban al 62,1 por ciento con 34.824 hm3. Las cuencas del Cantábrico están por encima del 80 por ciento.

Durante la última semana, la reserva ha perdido 482 hm3, es decir, el 0,9 por ciento de su capacidad total. Además, las precipitaciones han sido escasas en la vertiente atlántica y prácticamente nulas en la mediterránea. De acuerdo con la información de Transición Ecológica, la máxima se ha producido en Madrid Retiro, donde se han recogido 22,4 litros por metro cuadrado (l/m2).

La vertiente atlántica se encuentra al 82,3 por ciento con 34.931 hm3. La mediterránea, al 78,7 por ciento con 10.741 hm3. Hay dos cuencas por encima del 90 por ciento: las Cuencas internas del País Vasco (95,2%) y las Cuencas internas de Cataluña (93,2%).

Además, hay nueve por encima del 80 por ciento: el Cantábrico Occidental (87,1%), el Duero (87%), Guadalete-Barbate (86,1%), el Ebro (85,5%), el Guadalquivir (84,7%), el Miño-Sil (84,4%), el Cantábrico Oriental (83,6%), el Tinto, Odiel y Piedras (83,4%) y el Guadiana (83,0%).

El resto están por encima del 50 por ciento: el Tajo (76,1%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (75,8%), Galicia Costa (74,3%), el Júcar (65,7%) y el Segura (59,3%).