Los embalses del Tajo están al 76,8% de su capacidad y los del Guadiana al 83,8%

Archivo - Presa del embalse de Grabriel y Galán, enuna imagen de archivo. - CHT - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los embalses del Tajo almacenan 8.490 hectómetros cúbicos (hm3) y se encuentran al 76,8% de su capacidad total, mientras que los del Guadiana están al 83,8%, con 7.991 hm3 acumulados, según los datos publicados este martes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

En la última semana, la cuenca del Tajo ha reducido sus reservas en 111 hm3, lo que supone un 1% de su capacidad, mientras que el Guadiana ha descontado 74 hm3, un 0,8%.

En comparación con hace un año, el Tajo ha visto mermadas sus reservas, ya que en la misma semana de 2025 estaba al 85,1% de sus capacidad. En el Guadiana se da el caso contrario, ya que hace un año su capacidad se encontraba por debajo de la actual, en concreto en el 69,4%.

En ambos casos, la situación es mejor si se compara con la media de lso diez últimos años, que se sitúa en el 65,1% en el Tajo y en el 50% en el Guadiana.

Por su parte, la reserva hídrica española está al 82,4% y almacena 46.154 hm3. En comparación, el año pasado por estas fechas estaba al 76,4% con 42.839 hm3, seis puntos por encima. Además, supera en 19,8 puntos la media de la última década para esta época del año, cuando estaba al 62,6% con 35.116 hm3.

Durante la última semana, han bajado 439 hm3, es decir, el 0,8% de su capacidad total. Al margen de ello, las precipitaciones han sido escasas en toda España. La máxima se ha producido en San Sebastián - Donostia, donde se han recogido 32,4 litros por metro cuadrado (l/m2). La vertiente atlántica se encuentra al 83,2% con 35.293 hm3 y la mediterránea, al 79,6% con 10.861 hm3.

Hay dos cuencas por encima del 90%: las Cuencas internas del País Vasco (95,2%) y las Cuencas internas de Cataluña (94,7%). Además, hay nueve que superan el 80%: el Duero (88,1%), el Cantábrico Occidental (87,8%), Guadalete-Barbate (86,9%), el Ebro (86,7%), el Cantábrico Oriental (86,3%), Guadalquivir (85,6%), el Miño-Sil (85,1%), Tinto, Odiel y Piedras (84,7%) y el Guadiana (83,8%).

El resto de cuencas están por encima de la mitad de su capacidad: el Tajo (76,8%), Galicia Costa (76%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (75%), el Júcar (66,5%) y el Segura (59,6%).