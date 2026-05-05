Encarnación Solís, nueva directora gerente del Servicio Extremeño de Salud

Reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Encarnación Solís Pérez será la nueva directora gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), mientras que María del Pilar Nogales Perogil será la secretaria general de la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia.

Estos nombramientos han sido aprobados este martes por el Consejo de Gobierno que se ha celebrado en Mérida y en el que también se ha nombrado a Silvia Teresa Torres Piles como directora general de Planificación, Formación y Calidad de la Consejería de Salud.

Por su parte, la secretaria general de Economía, Empresa y Comercio de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital será Celina Pérez Casado, mientras que Juan Carlos Preciado Rodríguez será el nuevo secretario general de Transformación Digital e Inteligencia Artificial y Antonio Fernández Requejo el director general de Servicios Digitales Críticos.