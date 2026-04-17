Un encuentro en Mérida favorecerá el intercambio y reutilización de indumentaria romana de cara a Emerita Lvdica

Archivo - Mercado durante Emerita Lvdica en el Arco de Trajano de Mérida. - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA - Archivo

MÉRIDA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida ha puesto en marcha 'Forum Vestis Emeritense', una iniciativa orientada a promover el intercambio, la reutilización y la difusión de indumentaria romana entre ciudadanos, recreacionistas y visitantes.

El programa se desarrollará en el Museo Abierto de Mérida (MAM) el próximo 25 de abril, ubicado en la calle Cabo Verde s/n, y tiene como objetivo facilitar el acceso al vestuario y complementos históricos, especialmente para quienes se incorporan por primera vez a las actividades de recreación histórica, al tiempo que impulsa prácticas sostenibles basadas en la economía circular.

Inspirado en las costumbres de la antigua Emerita Augusta, el proyecto recuerda que en época romana la ropa era un bien valioso que se reutilizaba de forma habitual. Las prendas se heredaban, se adaptaban a nuevos usos y se reparaban antes de ser sustituidas, en un contexto en el que los tejidos tenían un elevado coste de producción.

Bajo esta filosofía, Forum Vestis Emeritense se concibe como un "foro" contemporáneo del vestuario y complemento romano, donde compartir, intercambiar y dar una nueva vida a las prendas se convierte en eje central de la participación ciudadana, indica el ayuntamiento en nota de prensa.

El programa se estructura en cuatro propuestas principales. Por un lado, el Mercatus Vestis Romanae permitirá la compra, venta e intercambio de trajes y complementos entre particulares. A ello se suma Donatio Vestis, un banco solidario destinado a facilitar vestuario a nuevos participantes y colectivos culturales.

La iniciativa incluye además un programa de talleres y demostraciones en colaboración con la Asociación Recreacionista Emerita Antiqua, centrado en distintos aspectos de la indumentaria romana. Así, a las 11,30 horas versará sobre vestimenta romana; a las 12,30 sobre peinados romanos; y a las 18,30 sobre el calzado en Augusta Emerita. Asimismo, se recreará un thermopolium o taberna romana, que podrá visitarse en horario de 13,30 a 14,30 horas.

El ayuntamiento confía en que esta iniciativa contribuya a incrementar la participación ciudadana, mejorar el rigor estético de las recreaciones y reforzar el carácter comunitario de Emerita Lvdica.

Asimismo, el consistorio cree que tiene "potencial" para consolidarse como una actividad singular y convertirse en referente en el ámbito de la recreación histórica en España.

Las actividades del Forum Vestis Emeritense se desarrollarán en horario de 10,30 a 14,00 horas y de 17,30 a 20,00 horas. Bajo el lema 'Nova vita vestibus' (nueva vida para las prendas), la propuesta conecta pasado y presente a través de la sostenibilidad y la participación ciudadana.