Un encuentro reúne en El Hospital Centro Vivo de Badajoz a diseñadores o emprendedores en torno a la moda sostenible

La presidenta de la Diputación de Badajoz recorre los expositores del encuentro 'Tejiendo Futuro'. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El encuentro transfronterizo de moda sostenible y reciclaje textil 'Tejiendo Futuro', enmarcado en el proyecto europeo Resotex, se celebra los días 22 y 23 de mayo en El Hospital Centro Vivo de Badajoz, donde reúne a profesionales del diseño, emprendedores, estudiantes y público interesado en la moda sostenible.

Para ello, propone un programa de actividades que incluye jornadas técnicas, espacios de networking, talleres creativos, intercambio de ropa y zonas expositivas con la participación de 15 marcas españolas. Además, este sábado se celebrará un desfile de moda sostenible en el que participarán 12 diseñadores comprometidos con este modelo de producción textil responsable.

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha inaugurado este viernes en El Hospital Centro Vivo una nueva edición de este encuentro que reúne durante dos jornadas a empresas, diseñadores, emprendedores y profesionales vinculados a la sostenibilidad y la economía circular.

Durante su intervención, Del Puerto ha defendido la necesidad de avanzar hacia nuevos modelos de producción y consumo más responsables y sostenibles, y ha destacado de 'Tejiendo Futuro' que es un evento en el que van a demostrar cómo es posible que exista un camino "firme" hacia una nueva forma de producir, de crear, de consumir y de gestionar nuestros recursos.

Al mismo tiempo, ha destacado la importancia de la cooperación transfronteriza como motor de desarrollo compartido entre territorios vecinos. "Europa une, más que separa, porque gracias a este proyecto estamos hablando de un trabajo conjunto entre españoles y portugueses, de dos países vecinos que miran a un futuro compartido", ha señalado.

Raquel del Puerto ha subrayado asimismo el compromiso de la Diputación de Badajoz con la transformación sostenible del sector textil y con el impulso de nuevas oportunidades vinculadas a la economía circular, ante lo que ha expuesto que tienen "claro" cuáles son las líneas fundamentales para ello: "impulsar un consumo más sostenible, fomentar nuevas oportunidades empresariales vinculadas a la economía circular y mejorar de forma eficiente la gestión de residuos a través del reciclaje".

RECICLAJE Y SOSTENIBILIDAD

Durante su intervención, la presidenta de la institución provincial ha destacado también el valor de la concienciación social y educativa en torno al reciclaje y la sostenibilidad, ante lo que ha indicado que se tiene que hacer "más hincapié" en la gente para concienciarles de este modelo de moda textil sostenible, y ha subrayado la importancia de acercar este tipo de iniciativas al conjunto de la ciudadanía.

Del Puerto ha puesto en valor además el potencial de los recursos naturales vinculados históricamente al territorio extremeño y portugués, reivindicando la tradición lanera de la provincia como ejemplo de identidad y sostenibilidad, a la par que ha defendido el papel de la moda sostenible como generadora de empleo, innovación y oportunidades para el medio rural.

"El reciclaje textil también es hablar de oportunidades, de empleo, de innovación, de concienciación social y medioambiental y de transformación industrial", ha afirmado, para asegurar que programas como Resotex forman parte de la "hoja de ruta" de la diputación para avanzar hacia "una provincia más sostenible y más dinámica".

El acto inaugural, celebrado en el Hospital Centro Vivo, ha contado con la presencia de representantes institucionales, entre ellos los diputados Ana Valls y Ricardo Cabezas, además de técnicos provinciales, empresas del sector textil y entidades participantes en el proyecto.

Del Puerto, que ha hecho un recorrido por los diferentes stands ubicados en el Hospital Centro Vivo, ha concluido agradeciendo la implicación de todos los profesionales, diseñadores y entidades participantes por contribuir "a hacer una provincia, un mundo y un futuro más sostenible, más competitivo y responsable para nuestro mundo rural".

El evento, organizado dentro del programa de cooperación Interreg VI España-Portugal (Poctep) 2021-2027 y cofinanciado por fondos Feder, convierte a Badajoz en punto de encuentro del sector textil sostenible y del reciclaje, fomentando la innovación, el emprendimiento y el intercambio de experiencias entre España y Portugal, según indica la diputación pacense en nota de prensa.