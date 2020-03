El ensemble de mujeres saxofonistas Músax ofrece este sábado en Badajoz un espectáculo de música, danza y poesía

BADAJOZ, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ensemble de mujeres saxofonistas Músax presenta su espectáculo 'An-danzas: historias de mujeres reales' este sábado, día 7, con motivo del Día de la Mujer en el salón noble de la Diputación de Badajoz con música, danza, poesía, narrativa y elementos audiovisuales para "evidenciar la realidad de la mujer".

En concreto, 'AnDanzas: historias de mujeres reales' es un espectáculo "muy cuidado y nada convencional" con un mensaje reivindicativo que invita a reflexionar a través de historias reales en las que están presentes el sufrimiento por la pérdida de los hijos, la enfermedad, la conciliación, la maternidad o la violencia de género.

Con motivo del Día de la Mujer, la Sociedad Filarmónica de Badajoz ha programado este concierto dentro del XIX Ciclo Hojas de Álbum que ha sido organizado con el apoyo de la Diputación de Badajoz, y que cuenta con entrada libre hasta completar aforo.

El ensemble Músax está formado por nueve mujeres saxofonistas y una bailaora flamenca, todas ellas profesionales de distintos puntos de la geografía española como Valencia, Alicante, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura y Melilla.

Se trata de las sopranos Aroa López García e Irene Fernández Mena; como altos Cristina Navarro Melero y Cecilia García Grijota; las tenores Elena Martín Molina y Sigrid Sanz López; las barítonos Ana Belén Arinero Lucendo y Virtudes Miquel Ronda; como bajo Isabel Fernández Cabello y la bailaora Ana Isabel Jiménez Donoso.

Según ha informado la Diputación de Badajoz en nota de prensa, este grupo ha sido creado "ante la ausencia de ensembles de mujeres saxofonistas", por lo que ha iniciado su andadura con este primer proyecto.

Entre las integrantes del ensemble se encuentra la saxofonista extremeña María Cecilia García Grijota, natural de Villanueva de la Serena (Badajoz) y profesora del Conservatorio Profesional Juan Vázquez de Badajoz.

Estas saxofonistas, que trabajan como docentes en distintos conservatorios, suman "nueve formas y personalidades diferentes" en una única voz y llevan al escenario su "particular" forma de hacer conciertos.

La música seleccionada para este espectáculo está hilvanada a las historias de las mujeres que cuentan. Algunas de las obras, todas ellas de compositores de los siglos XX y XXI, han sido arregladas para Músax.

De este modo, interpretarán 'Le Cirque' de J. Turina; 'Molly on the shore' de P. A. Grainger; y 'Chansons et danses' de V. d'Indy, todas ellas con arreglos de J. Larocque. También se han incluido 'Danzón nº6 -Puerto Calvario-' de A. Márquez (arreglos de C. Alcázar); 'Música clandestina' de P. Guajardo; 'Preludio y fuga' de A. Valero; 'Sax heroes' de P. Gueiss; y 'Cuevas de Nerja' de A. Ventas.