La entrega del Premio Dulce Chacón de Narrativa Española se desplaza este año a Olivenza

Archivo - David Uclés, autor de 'La península de las casas vacías' recibe la escultura de 'El Abrazo', tras ganar el XX Premio Dulce Chacón de Narrativa Española. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ - Archivo

BADAJOZ, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El XXI Premio Dulce Chacón de Narrativa Española, que convoca la Diputación de Badajoz se entregará en la localidad de Olivenza, que también será sede, junto a Zafra, localidad natal de la autora extremeña, de uno de los dos jurados populares del certamen, dando continuidad así a su carácter itinerante.

Las bases de este nueva convocatoria, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia del pasado 20 de marzo, especifican que volverán a participar el jurado preliminar de expertos, dos populares y el definitivo en el que estarán todos representados.

El Área de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional de la diputación provincial organiza por tercer año consecutivo el certamen, tras las ediciones que han premiado a Alana S. Portero y David Uclés.

En esta ocasión, la gala de entrega tendrá lugar en Olivenza, en consonancia con el carácter itinerante de la mayoría de programas propios de la Institución provincial, por lo que también se formará allí el segundo jurado popular que se suma al de Zafra.

El premio, de carácter anual, se concede a una obra de género narrativo (en cualquiera de sus modalidades) escrita en castellano, impresa y editada en España durante el año anterior a la presente convocatoria, informa la institución provincial en una nota de prensa.

Este criterio incluye también aquellas obras escritas en lenguas cooficiales dentro de sus respectivas comunidades autónomas, que hayan sido traducidas al castellano y cuya primera edición traducida se encuentre en el año vigente de la presente convocatoria.

La obra ganadora será reconocida con 9.000 euros y la escultura 'El abrazo', de Iñaki Martínez Sáiz, cedida por su autor y alusiva a las inquietudes de Dulce Chacón que tenían que ver con Zafra.

El valor fundamental de la obra premiada será la calidad literaria. El jurado deberá valorar también el contenido humano de las obras seleccionadas, de manera que se encuentren vinculadas a principios tales como la dignidad, la justicia y la solidaridad entre otros valores humanos, tratando con ello de asociar el premio a la "trayectoria vital y estética" de Dulce Chacón.

Por un lado, los jurados populares, este año en Zafra y Olivenza, se constituirán a partir de los clubes de lectura existentes y de aquellos lectores que, aun no perteneciendo a clubes de lectura, estén interesados en participar.

Se distribuirán en cuatro grupos, cada uno de los cuales leerá, al menos, una de las obras seleccionadas. Posteriormente, se abrirá un debate entre ellos para elegir la obra que tendrá que defender el representante de cada Jurado Popular que formará parte del Jurado Final.

Ambos jurados defenderán una de las cuatro obras nominadas al Premio, que puede coincidir o no en los dos jurados. Cabe destacar, por último, que el Jurado de Expertos estará formado por personas de reconocida solvencia en el mundo de la literatura y, en general, de la cultura.