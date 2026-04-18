La ESAD de Extremadura convoca el XII Concurso Internacional de textos teatrales 'Parábasis-Plaza del Arte'

CÁCERES 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura (ESAD), dependiente de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, ha convocado la duodécima edición del Concurso Internacional de textos teatrales 'Parábasis-Plaza del Arte'.

El objetivo del certamen es fomentar la creación dramática, orientada a la representación teatral, e incentivar el talento de sus creadores. Cuenta con una dotación de 1.500 euros para el primer premio y un accésit de 500 euros y con la difusión de ambos en la revista 'Parábasis' que publica la ESAD.

Todo ello promovido por la escuela, con la adhesión de la Fundación Mercedes Calle y la Fundación Tatiana/Guzmán el Bueno. Los autores podrán participar con una obra como máximo y los trabajos deberán ser cien por cien originales.

Las propuestas deben ser inéditas, escritas en castellano o en portugués y no presentadas públicamente antes del fallo del concurso, no habiendo sido publicados ni representados total o parcialmente en teatro alguno, ya sea de cámara, oficial o comercio hasta la celebración del fallo. La temática es libre, con una extensión mínima que permita una puesta en escena de, al menos, sesenta minutos.

El plazo de presentación de la solicitud y los textos para participar en el certamen se abrirá el próximo día 1 de junio hasta el 22 de junio de 2026 y deberán presentarse por correo electrónico.

El principal criterio de valoración será la potencialidad escénica del texto y su aportación positiva al panorama teatral actual, así como la agilidad de los diálogos, la proximidad del lenguaje utilizado y la destreza a la hora de plantear y resolver conflictos.