El escalador Alberto Ginés es reconocido con el Premio Extremadura del Deporte 2025

Archivo - El escalador extremeño Alberto Ginés. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El escalador cacereño Alberto Ginés López ha sido reconocido con el Premio Extremadura del Deporte en su edición de 2025.

El deportista olímpico recibirá por parte de la Junta de Extremadura el máximo galardón deportivo de la región por su larga trayectoria de éxitos.

Ginés, referente internacional del deporte extremeño y uno de los deportistas españoles más reconocidos de su generación, ostenta entre sus méritos una medalla de oro olímpica en Tokio 2020 y el campeonato de la Copa del Mundo de Escalada 2025, logrando además seis podios internacionales durante la temporada.

A estos logros se suman también el subcampeonato de Europa Absoluto de Dificultad y el subcampeonato de la Copa del Mundo de Dificultad, además de otros muchos éxitos que completan una trayectoria deportiva "repleta de destacados resultados", apunta en nota de prensa la Junta.

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