Archivo - Imagen de archivo de la escritora Inma Chacón - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La escritora Inma Chacón ofrecerá el pregón de la II Feria del Libro de Calamonte (Badajoz), que se celebrará el próximo 11 de abril con una programación pensada para todos los públicos.

Organizada por el Ayuntamiento de Calamonte, a través de su Biblioteca Municipal y la Universidad Popular Pelayo Moreno, la feria tiene como objetivo fomentar la lectura, apoyar al sector del libro y consolidarse como un espacio de encuentro entre lectores, autores, editoriales, librerías y artistas.

La jornada arrancará a las 11,30 horas con el acto inaugural y el pregón a cargo de la escritora Inma Chacón, tras lo que se dará paso a programa de actividades que se desarrollarán a lo largo de todo el día. Entre ellas, destacan presentaciones de libros, encuentros con autores, actividades infantiles, teatro, talleres, magia, música y animación cultural.

El público podrá disfrutar de encuentros literarios con autoras como Inma Chacón, que presentará su novela 'Los ojos de Bruna', y Ada Salas, que compartirá su obra 'Arqueologías', así como de numerosas presentaciones de libros y actividades pensadas para acercar la literatura a todas las edades.

Además, la feria contará con la participación de diversas editoriales y librerías extremeñas, así como con espacios de exposición y venta de libros, informa en nota de prensa la organización.

La programación se completará con una amplia oferta infantil que incluye cuentacuentos, talleres, magia y actividades intergeneracionales, así como con propuestas culturales paralelas como teatro, música y exposiciones.