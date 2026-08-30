Estabilizado el incendio forestal declarado este pasado sábado en Badajoz

BADAJOZ 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este pasado sábado en el término municipal de Badajoz ya se ha dado por estabilizado, procediéndose a desactivar el nivel 1 de peligrosidad.

El Plan Infoex anunciaba ya en la noche de este sábado que el fuego ya no disponía de frentes activos que lo hiciesen avanzar. Además, procedía a rebajar a nivel 0 el incendio, después de haber tenido que activarlo por afección a carreteras.

En la noche de ayer trabajaban en su extinción medios del Infoex, bomberos del Ayuntamiento de Badajoz y efectivos de la Guardia Civil.