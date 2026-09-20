Estabilizado un incendio forestal declarado este sábado en Navalmoral de la Mata (Cáceres)

Incendio declarado el sábado 19 de septiembre de 2026 en Navalmoral de la Mata (Cáceres) - PLAN INFOEX

NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES), 20 (EUROPA PRESS)

El Plan Infoex ha dado por estabilizado un incendio forestal declarado este pasado sábado en Navalmoral de la Mata (Cáceres).

En torno a las 20,30 horas, el Infoex informaba, a través de sus redes sociales, de un incendio en Navalmoral que obligaba a activar el nivel 1 de peligrosidad por posible afección a carreteras y bienes no forestales.

Tres horas más tarde, a las 23,33 horas, informaba de la desactivación del nivel 1 y de la estabilización del porpio incendio, siendo su evolución favorable.

Durante la tarde del sábado se desplegaron medios del Infoex y de la Diputación de Cáceres para efectuar labores de extinción. Además, efectivos de la Guardia Civil prestaron su colaboración.