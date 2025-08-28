Estabilizado el incendio forestal en Escurial (Cáceres)

MÉRIDA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoex ha dado por estabilizado el incendio forestal de pasto originado este jueves, día 28, en la localidad cacereña de Escurial.

De igual modo, desactiva el nivel 1 que se había activado inicialmente por afección del incendio a carreteras, según informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura.

Permanecen trabajando en la zona, no obstante, dos unidades de bomberos forestales, dos medios aéreos, un agente del medio natural, y bomberos de la Diputación de Cáceres.