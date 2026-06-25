Los establecimientos públicos extremeños podrán abrir hasta las 4,00 horas por el partido de fútbol España-Uruguay

MÉRIDA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha autorizado ampliar el horario de cierre de los establecimientos públicos hasta las 4,00 horas en la madrugada del viernes día 26 al sábado 27 para que los clientes puedan ver en ellos el partido de fútbol que enfrentará a las selecciones de España y Uruguay.

Cabe destacar que el choque, último de la fase de grupos del Mundial que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá, comenzará a las 2,00 horas.

La resolución de la Secretaría General de Interior, Emergencias y Protección Civil se publicará en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) de este viernes, y establece que la ampliación horaria beneficiará al interior de todos los locales que operan en la comunidad autónoma, no así a las terrazas, que seguirán operando en el mismo régimen horario del resto del año, "habida cuenta de las peculiaridades de su régimen específico, objeto de regulación en diferentes normas y resoluciones municipales, motivo por el cual no se interviene en su régimen horario".

También se especifica que "la ampliación solo será de aplicación a los establecimientos cuyo horario de cierre ordinario sea anterior a las 4:00 horas, sin perjuicio de los que tengan establecido un cierre posterior", ha informado la Junta en nota de prensa.