En estado crítico un hombre de 41 años en un accidente de tráfico en Solana de los Barros

Archivo - Ambulancia de Ambuvital - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 41 años ha sido trasladado en estado crítico al Hospital de Mérida tras sufrir un accidente de tráfico en Solana de los Barros, según ha informado el 112 de Extremadura.

El siniestro se ha producido en la carretera Ex-300, hasta donde se han trasladado efectivos de la Guardia Civil, de los bomberos de la Diputación de Badajoz, un equipo médico del punto de atención continuada (PAC) y una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud.