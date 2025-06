La eurodiputada del PP Elena Nevado reclama en la Eurocámara un tren "digno, moderno y seguro" para Extremadura

MÉRIDA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del PP Elena Nevado ha pedido esta semana en el Pleno del Parlamento Europeo conexiones ferroviarias "dignas, modernas y seguras" para Extremadura.

Ha sido en el debate sobre transporte público celebrado en Estrasburgo, donde la eurodiputada extremeña ha señalado que había tardado 12 horas en llegar a la sede francesa de la Eurocámara desde su tierra.

El debate versaba sobre las condiciones marco para tener servicios de transporte público "eficiente, competitivo y sostenible" en la Unión Europea, unas condiciones que, en Extremadura, ha señalado Nevado, "brillan por su ausencia".

La eurodiputada ha afirmado que "este marco europeo debería obligar a los gobiernos nacionales a que cumplan con los objetivos fijados en el TEN-T". Ha recordado que España y Portugal deberían contar con un tren de alta velocidad que le conecte con Madrid y Lisboa para 2030 y que no se pueden permitir "más retrasos, ya que se prometió en 2010".

Así, Nevado ha lamentado que el Ministerio de Transportes español "desprecia" a los extremeños con su "dejación" frente a las "múltiples incidencias" y su "falta de inversión" en la red ferroviaria, informa en nota de prensa el PP.

"Extremadura no pide privilegios. Pide que el derecho a un transporte público digno sea una realidad, no solo en Bruselas, París o Madrid, sino también en Cáceres y Badajoz. Si de verdad queremos lograr cohesión territorial y avanzar hacia un desarrollo sostenible, el tren en Extremadura no puede seguir siendo una promesa incumplida", ha concluido.