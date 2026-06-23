El eurodiputado Sánchez Amor organiza en Bruselas unas jornadas sobre productos y servicios extremeños en la gastronomía

MÉRIDA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado socialista extremeño Ignacio Nacho Sánchez Amor ha organizado unas jornadas de trabajo en Bruselas centradas en los productos y servicios extremeños alrededor de la cocina y la gastronomía.

Unas jornadas con las que se busca acercar la Unión Europea a este sector y dar a conocer la labor que desarrollan las instituciones europeas y el Grupo de los Socialistas y Demócratas en ámbitos relacionados con la gastronomía.

La iniciativa, que se celebra desde este martes, 23 de junio, y hasta el jueves, día 25, persigue "generar un intercambio directo entre representantes europeos y profesionales extremeños, permitiendo a los participantes conocer cómo funcionan las instituciones comunitarias y qué políticas se impulsan desde la UE en materias relacionadas con el sector gastronómico, como la agricultura, el comercio internacional, la cultura, el turismo o el desarrollo territorial".

En concreto, la delegación estará formada por 14 participantes de Extremadura, representantes de distintos ámbitos de la gastronomía extremeña, entre ellos Denominaciones de Origen, asociaciones profesionales y gastronómicas, productores locales y periodistas especializados.

Durante las jornadas, los participantes mantendrán encuentros con eurodiputados socialistas del Parlamento Europeo, representantes de la Comisión Europea - en particular de áreas vinculadas a la agricultura y el comercio internacional -, el Comité Europeo de las Regiones, la Representación Permanente de España ante la UE, la Unesco y otros profesionales extremeños y españoles vinculados al sector.

Esta iniciativa se centra en los productos y servicios extremeños alrededor de la cocina y la gastronomía debido al carácter transversal de este sector, "estrechamente vinculado" a ámbitos como la agroalimentación, la cultura, el turismo y el comercio, todos ellos objeto de políticas e iniciativas impulsadas desde la Unión Europea.

A ello se suma su papel como impulsor del comercio internacional, el desarrollo regional y el patrimonio cultural de Extremadura, ha informado el eurodiputado en nota de prensa.

Así, según ha señalado Sánchez Amor, "todo ello convierte a la cocina y la gastronomía en una vía especialmente interesante para acercar Europa a la ciudadanía y mostrar el impacto que las políticas europeas tienen en la vida cotidiana y en el desarrollo económico y social de las regiones".