Los eurodiputados que visitan Almaraz evaluarán el impacto del cierre de la central nuclear en el suministro energético

El eurodiputado Bogdan Rzonca atiende a los medios en el marco de su visita a la zona de la Central Nuclear de Almaraz - CARLOS CRIADO/ EUROPA PRESS

NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES), 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegación de eurodiputados de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que durante este lunes y martes, 16 y 17 de febrero, visita la comarca en la que sitúa Almaraz, evaluará durante estos dos días el impacto que tendría el cierre de la central nuclear en el suministro energético del país.

De esta forma se ha pronunciado este lunes en Navalmoral de la Mata el presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, el eurodiputado polaco Bogdan Rzonca, del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, que encabeza la delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que ha viajado a la zona de la Central Nuclear de Almaraz para conocer las implicaciones de cierre de la central nuclear.

Según ha explicado Rzonca en declaraciones a los medios, la visita de esta delegación busca estudiar una serie de peticiones que llegaron al Parlamento Europeo en relación con la vida de los españoles, entre ellas el impacto del cierre de la Central Nuclear de Almaraz tanto en su zona de influencia como en España.

Una vez que los peticionarios, en este caso la Plataforma 'Sí a Almaraz' visitaron Bruselas en 2025, los miembros de esta comisión consideraron "adecuado visitar estos lugares y ver los problemas que estaban en las peticiones", en este caso el suministro energético en España ante el cierre de la planta nuclear.

"Lo que queda claro es que a nivel europeo, el suministro energético y los precios de la energía constituyen un problema", ha destacado Bogdan Rzonca, quien ha señalado que con esta visita quieren conocer "cómo afecta especialmente a esta región, con el cierre de la planta nuclear", y a partir de ahí sacarán sus conclusiones.

Por otra parte, y a preguntas sobre que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, haya rechazado reunirse con esta delegación, Bogdan Rzonca ha asegurado que están "dispuestos y encantados" de reunirse con todo el mundo, ya que se han desplazado "para conocer el problema del que nos han hablado", por lo que estarán "encantados" de recibir a "cualquier representante del Gobierno central", ha dicho.

"No hemos venido aquí con ningún tipo de idea preconcebida, sino para conocer el problema", ha reiterado el eurodiputado, quien ha apuntado que "el problema del suministro energético afecta a toda la Unión Europea" por lo que han venido a conocer este asunto.

En ese sentido, ha señalado que el Parlamento Europeo se acordó el uso de la energía nuclear para el desarrollo de la Unión Europea, ante lo que ha resaltado la necesidad de "alcanzar un equilibrio entre la defensa del medio ambiente y la economía", ha concluido.

Cabe destacar que junto a Bogdan Rzonca, forman parte de esta delegación de eurodiputados Fredis Beleris, del Grupo del Partido Popular Europeo; Sebastián Kruis, del Grupo Patriotas por Europa; Kosma Zlotowski, compañero de grupo de Rzonca, y Marcin Sypniewski, del Grupo Europa de Naciones Soberanas.

Les acompañan Elena Nevado del Campo, del Grupo del Partido Popular Europeo; Nacho Sánchez Amor, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo; Juan Carlos Girauta, del Grupo Patriotas por Europa; Diego Solier, Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, y Stefan Köhler, compañero de partido de Elena Nevado del Campo.

PROGRAMA DE LA VISITA

La visita de esta delegación del Parlamento Europeo se ha iniciado este lunes, con un encuentro con el peticionario que llevó el asunto ante la Comisión de Peticiones, en este caso la Plataforma Sí a Almaraz, Sí al Futuro, y se han reunido con autoridades regionales y locales, como la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, así como alcaldes de la zona.

También tienen previsto reunirse con la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible en funciones, Mercedes Morán, además de los alcaldes de Navalmoral de la Mata y de Almaraz, y con representantes de los grupos políticos de la Asamblea de Extremadura.

Ya este martes, los miembros de esta delegación visitarán la Central Nuclear de Almaraz, acompañados de expertos y representantes del comité de empresa.