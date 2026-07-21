Las exportaciones de Extremadura alcanzan los 1.465,5 millones de euros hasta mayo, un 1,8 por ciento mas

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MADRID/ MÉRIDA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de Extremadura alcanzaron en los cinco primeros meses del año los 1.465,4 millones de euros, un 1,8 por ciento más que las del mismo periodo del año anterior, por lo que se situó como la octava comunidad autónoma donde más han aumentado.

Por su parte, las importaciones de Extremadura hasta mayo ascienden a los 859,7 millones de euros, un descenso interanual del 0,2 por ciento, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

De acuerdo a estos datos, el 40,2 por ciento de las exportaciones de Extremadura corresponden al sector Alimentos, con un importe de 590,6 millones de euros hasta mayo, lo que supone un descenso del 7,2 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

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