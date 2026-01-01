Una exposición fotográfica aborda en Badajoz la sensualidad de personas con discapacidad

Exposición en Olivenza sobre sensualidad de personas con discapacidad - MUSEO ETNOGRÁFICO DE OLIVENZA

MÉRIDA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La exposición del fotógrafo extremeño JP Amores que aborda la sensualidad de personas con discapacidad permanece abierta en la sala de usos alternativos del Museo Etnográfico González Santana de Olivenza (Badajoz).

Titulada 'Dí-capacidad y sensualidad', está compuesta por 18 fotografías de personas que no quieren ser etiquetadas por su discapacidad.

En la misma, el autor permite visualizar la sensualidad de personas con discapacidad, a la vez que reivindica la igualdad y normalización de este grupo con el resto de la sociedad, informa la organización.