La exposición 'Herencia y diálogo' de la artista Virginia Rivas en el Etnográfico de Plasencia concluirá el 20 de abril

Archivo - Exposición 'Herencia y diálogo. Color e historia' de la artista plástica Virginia Rivas en el Museo Etnográfico Textil 'Pérez Enciso' de Plasencia. - DIPUTACIÓN DE CÁCERES - Archivo

PLASENCIA (CÁCERES), 29 (EUROPA PRESS)

El Museo Etnográfico Textil 'Perez Enciso' de Plasencia muestra hasta el 20 de abril la exposición 'Herencia y diálogo. Color e historia', donde se propone un encuentro entre el arte contemporáneo y la antropología de la región del norte de Cáceres.

La pintora, afincada en Extremadura, utiliza el museo como un "espacio de cultura vivo y participativo" y "enseña a los espectadores cómo los procesos creativos son tan importantes para entender el legado" de los antepasados, según explica la Diputación de Cáceres en su página web.

La exposición, abierta desde mediados de diciembre, podrá visitarse hasta el 20 de abril en el Etnográfico de Plasencia de miércoles a sábado, de 11,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas, y domingos de 10,00 a 14,00 horas.