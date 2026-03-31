Una exposición reúne en el Meiac de Badajoz 96 obras de Barjola, entre ellas las últimas donaciones de la familia

Una exposición reúne en el Meiac de Badajoz obras de Barjola - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una exposición reúne en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac) de Badajoz 96 obras del pintor extremeño Juan Barjola seleccionadas entre los fondos del museo y que incluyen óleos, tintas, serigrafías y dibujos de un artista que se movía con seguridad por cualquiera de estos soportes, con lo que ofrece un recorrido completo por la trayectoria de uno de los principales exponentes de la vanguardia española.

Esta muestra, inaugurada por la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones, Victoria Bazaga, acompañada de la directora del Meiac, Catalina Pulido,y que se puede visitar hasta el mes de septiembre, incorpora además 19 obras donadas recientemente por la familia del artista, que pasan a formar parte de los fondos del museo. Esta aportación refuerza una colección que supera ya las 300 piezas y consolida al Meiac como un centro de referencia para el estudio de Barjola.

Entre las piezas, se encuentran tanto 'Autorretratos' como 'Matadero', junto a distintas serigrafías, obras con tinta china sobre papel u óleo sobre lienzos sobre la tauromaquia, de la que le atrae el drama que encierra el atávico ritual y que son escenográficas, donde el toro, los toreros, el público y la plaza integran un todo difícil de deslavazar y en el que emergen la cabeza del toro y sus astas, y las de los toreros y sus monteras. También se puede ver 'Cabeza de mujer bicefala', 'Camerino' o 'Perro, mesa y cráneo', entre otras.

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