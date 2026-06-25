Una exposición rinde homenaje al taller de mosaicos de Luisa Díaz Liviano tras 30 años de labor docente y artística

El concejal de Cultura, Antonio Vélez, y la artesana Luisa Díaz Liviano, en la inauguración de la muestra por el 30 aniversario del taller de mosaicos Ex Officina Antea de Mérida. - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La exposición '30 años aprendiendo a hacer mosaicos' rinde homenaje desde este miércoles, 25 de junio, a la labor docente y artística desarrollada por Luisa Díaz Liviano en la escuela de mosaicos Ex Officina Antea de Mérida durante las últimas tres décadas.

La muestra, que podrá visitarse hasta el 22 de julio en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida, reconoce la figura de Díaz Liviano como "maestra de mosaicos" y su papel como instructora de este oficio milenario en la ciudad, pero además en valor el trabajo de los estudiantes que han "mantenido viva la tradición" de este arte en la ciudad.

La inauguración ha contado con la participación del delegado de Cultura, Antonio Vélez, quien ha destacado la "labor internacional" de Díaz con sus talleres de mosaico y la presencia de "una de sus obras en Bruselas", incluida en el inventario del patrimonio artístico de la institución europea.

Asimismo, ha subrayado "la implicación y el encaje de Luisa en sus obras", que "van a dejar huella en todos los lugares de Mérida donde se exhibirán"; además, ha recodado al padre de la artista, Antonio Díaz Pinteado, por "su trabajo en el patrimonio de Mérida con el mosaico, desde el museo hasta el patronato".

Por último, ha adelantado que este próximo lunes, día 29, se presentará desde el Ayuntamiento de Mérida un ciclo de exposiciones en cinco instituciones de la ciudad durante el verano, abierto a la ciudadanía y visitantes.

La maestra artesana de Ex Officina Antea, por su parte, ha explicado que en esta exposición los visitantes podrán ver mosaicos romanos y contemporáneos, planos y tridimensionales, de piedra, vidrio, canto rodado, esmalte, teselas doradas y de diversos materiales.

Luisa Díaz Liviano ha señalado que lleva creando y restaurando mosaicos desde 1991 con el propósito de enseñar lo que su padre inició en la Escuela de Arte y que, desde 1996, comenzó a impartir formación en la Universidad Popular del Ayuntamiento de Mérida, aunque posteriormente continuó de forma privada "a petición" de su alumnado.

Estudiantes de Mérida, Zafra, Miajadas y Badajoz; e incluso ha tenido un alumno de A Coruña y otra de Inglaterra, en palabras de la cual ha expresado que "para aprender mosaico bizantino había que ir a Roma, pero para aprender mosaico romano tenía que venir a Mérida".

Finalmente, Díaz ha agradecido a las personas que han depositado "su confianza en su saber y enseñanza", así como "la dedicación que han mostrado", y ha invitado a la ciudadanía a acudir a la exposición.

Cabe destacar que esta iniciativa cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Mérida, que busca "visibilizar la continuidad de las técnicas artesanales que definen la identidad histórica de la ciudad".