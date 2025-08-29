Extremadura aprueba ayudas directas a alojamientos turísticos, agricultores y ganaderos afectados por los incendios

HERVÁS (CÁCERES), 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha aprobado ayudas directas para compensar los daños producidos por los graves incendios sufridos por la región este verano al sector turístico y a agricultores y ganaderos con el fin de "empezar a construir las soluciones y devolver lo antes posible la normalidad" a la zona.

Son medidas anuncias por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, acordadas en un Consejo de Gobierno extraordinario celebrado este viernes, 29 de agosto, en Hervás (Cáceres), una de las localidades más afectadas por los incendios, y que se encuentra entre los municipios que visitarán Sus Majestades Felipe VI y Letizia en su recorrido para conocer los daños causados por el fuego.

La presidenta, que ha repetido que el Ejecutivo regional "no va a dejar solos a los afectados", ha anunciado las medidas adoptadas tras la sesión extraordinaria celebrada en uno de los puntos neurálgicos del "infierno" que ha vivido Extremadura este mes de agosto, y en concreto por el incendio de Jarilla, el "más voraz" de una de las "campañas más duras de su historia", que suma más de 50.000 hectáreas afectadas, montes calcinados, daños a el patrimonio natural y el mundo rural.

En este consejo también se han aprobado medidas para reforzar la prevención en la lucha contra incendios, una reforma de la estructura del propio gobierno para aunar las tareas de lucha contra el fuego en una sola consejería. Asimismo, Guardiola ha avanzado la mejora de las condiciones laborales de los agentes del medio natural, así como ha anunciado la concesión de la Medalla de Extremadura al colectivo del Infoex, además de la modificación de dos leyes para "avanzar hacia un modelo de gestión (forestal) más ágil".

En cuanto a las ayudas directas, ha anunciado ayudas directas al sector turístico de hasta 3.000 euros por beneficiario, mientras que en el ámbito agrario, las compensaciones serán también de 3.000 euros por hectárea de cultivo perdida, 500 euros por unidad de ganado mayor, 100 euros por colmena y 37 euros por metro lineal de cerramiento dañado.

