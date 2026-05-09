Extremadura bajará su tasa de paro al 13,4% y creará 16.000 empleos hasta 2027, según BBVA Research

Archivo - Recogida de tomate - COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DE EXTREMADURA

MÉRIDA 9 May. (EUROPA PRESS) -

Extremadura bajará su tasa de paro del 14,8% de 2025, al 14,1% en 2026 y al 13,4% en 2027 y podría crear unos 16.000 empleos en el bienio gracias a la inmigración, según las previsiones que maneja BBVA Research.

El informe del centro de estudios de BBVA señala que este crecimiento del empleo se produce en un contexto de crecimiento "sólido" de la economía extremeña, con un aumento del PIB que habría rondado el 2,4% en 2025, que bajaría al 1,8% en 2026, pero que volvería a acelerarse al 2,2% en 2027.

En líneas generales, cree que factores como el empuje de la inversión y de la construcción, el gasto en defensa en España y Europa y los fondos europeos, la menor inflación, el aumento de las rentas salariales o la caída de los tipos de interés, sostendrán el crecimiento en 2026 y 2027, aunque advierte de que la incertidumbre de política económica y la arancelaria suponen un riesgo.

Sobre la cuestión del empleo, el informe resalta que las áreas urbanas de Cáceres, Mérida y Badajoz mostraron un dinamismo en el empleo similar al del resto de España en 2025, mientras que el resto de Extremadura continuó en un entorno de relativo estancamiento. Los servicios públicos supusieron más de la mitad del aumento en la afiliación, mientras que la agricultura contribuyó negativamente.

Estas tendencias, según BBVA Research, prosiguen en los primeros meses de 2026: de forman generalizada, se mantiene el aumento de la afiliación en la región, aunque se sigue viendo lastrada por el sector agroalimentario, según los datos publicados por el ministerio. Sin embargo, el centro de estudios resalta una "divergencia" con respecto a la Encuesta de Población Activa (EPA), puesto que en la publicación del INE se aprecia un impulso de la afiliación en el sector primario.

Así, cree que entre 2025 y 2027 se van a crear 16.000 puestos de trabajo en Extremadura, algo que estará sostenido, en parte, por la inmigración, como viene sucediendo desde 2022: desde ese año, los extranjeros explican casi el 60% del aumento del empleo en la comunidad autónoma, según los datos de BBVA.

En cuanto a los salarios, BBVA Research señala que estos comenzaron a recuperar poder adquisitivo en 2025, con un aumento del 3,2% de los sueldos pactados en convenio en Extremadura, frente a una inflación del 2,9%. Para el centro de estudios, la inflación debería mantenerse controlada en la región --aunque advierte de los riesgos geopolíticos-- lo que, junto al descenso de los tipos de interés-- debería impulsar el consumo y la inversión en Extremadura.

Como retos del mercado laboral extremeño, el centro de estudios alerta de una escasez de mano de obra, que estaría limitando el avance de ciertos sectores, algo que puede agravarse por una moderación de los flujos migratorios y ante la caída de la población en edad de trabajar. En este último aspecto, Extremadura ya presenta uno de los peores comportamientos frente al resto de España, con caídas en la población activa, una tendencia que va a continuar.

A esto se une que el número de personas ocupadas que no trabajan en Extremadura se sitúa en el 6,4%, algo por encima de la media nacional, que está por debajo del 6%.

RIESGOS GEOPOLÍTICOS

BBVA Research advierte de que las tensiones geopolíticas y los posibles aranceles de EEUU suponen riesgos a la baja, aunque afirma que Extremadura presenta una menor exposición comercial directa y una menor intensidad energética, lo que reduce el impacto de estas vulnerabibilidades.

Por un lado, explica que Extremadura tiene poca exposición por vía directa a las modificaciones arancelarias de EEUU, con solo un 2% de sus exportaciones de bienes a EEUU.

Por el otro, la menor intensidad en el uso de energía y especialización en su producción son para Extremadura una "ventaja competitiva" frente a regiones más focalizadas en las exportaciones de bienes, aunque afirma que la región no esquivaría el impacto negativo si la guerra en Irán se alarga en el tiempo.

Por último, también alerta de que el incremento en el coste de los fertilizantes y del transporte podrían suponer una amenaza a la competitividad de las exportaciones agroalimentarias extremeñas.