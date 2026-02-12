Extremadura cerró 2025 con la segunda mayor caída del país en el número de ocupados en el sector del turismo, un -4,6%

Archivo - Ocupados turismo - TURISMO COSTA DEL SOL - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sector del turismo ocupaba a un total de 34.445 persona en Extremadura en el cuarto trimestre de 2025, lo que supone un descenso del -4,6% respecto al mismo periodo del año anterior, la segunda caída más importante del país, solo por detrás de Cataluña (-10,5%), y un contexto de incremento a nivel nacional que se situó en el 2,2%.

Del total de ocupados, 27.352 son asalariados, un 10,9% más que al cierre del 2024, mientras que los autónomos caen a 7.093, un -38,1%, según datos publicados este jueves por Turespaña.

No obstante, el peso del empleo por cuenta propia sobre los asalariados en este sector sigue siendo superior en Extremadura que en el conjunto del país. Así, mientras que los autónomos suponen el 20,6% del total de ocupados en la región, en España esta tasa desciende al 14,8%.

