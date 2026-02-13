Extremadura cerró enero con 2.474 afiliados extranjeros más que hace un año, un 14,22% más

Archivo - Un trabajador extranjero en una obra - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Extremadura ha comenzado el 2026 sumando 2.474 afiliados extranjeros a la Seguridad Social (+14,22%) en comparación con enero de 2025, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Respecto a diciembre, la comunidad autónoma perdió 1.228 afiliados extranjeros (-5,85%) y se sitúa en 19.868.

Del total de extranjeros afiliados al finalizar el mes pasado, 6.911 procedían de países de la Unión Europea (UE) y el resto, 12.957, de terceros países. De ellos, 11.233 eran hombres y 8.634 mujeres.

Asimismo, 3.274 son autónomos, y 16.593 del régimen general, que se distribuyen en 11.537 en el general, 4.005 del agrario y 1.051 del hogar.

