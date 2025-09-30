Extremadura cerró julio con un déficit de 127 millones de euros, equivalente al 0,45% de su PIB

MADRID/MÉRIDA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura ha cerrado el pasado mes de julio con un déficit en sus cuentas de 127 millones de euros, lo que equivale al 0,45 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB).

Mientras, en el mismo mes de 2024 la comunidad extremeña registró una superávit de 205 millones de euros, el 0,77 por ciento de su PIB.

De este modo, Extremadura forma parte del grupo de comunidades con déficit en el pasado julio, junto a Aragón, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana, según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Hacienda, consultados por Europa Press.

Mientras, las regiones que han cerrado con superávit el séptimo mes del año han sido Andalucía Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia y País Vasco.

De media, las comunidades autónomas han registrado un déficit del 0,02% en el séptimo mes del año, correspondiente a un montante global de 285 millones de euros en términos absolutos, cifra inferior al contabilizado en el mismo mes de 2024, cuando el déficit autonómico ascendió a 458 millones, un 0,03% del PIB regional.

Por su parte, a nivel nacional, el déficit público consolidado de la Administración Central, comunidades autónomas y Seguridad Social --incluida la ayuda financiera-- ha cerrado el mes de julio en el 1,84% del PIB, por debajo del 2,22% registrado en el mismo periodo de un año antes, con 30.808 millones de euros, que supone un 12,8% menos.

