Extremadura cierra agosto con un superávit de 7 millones de euros equivalente al 0,02% de su PIB

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Varios billetes, a 9 de enero de 2024, en Madrid (España). - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad de Extremadura ha cerrado el pasado mes de agosto con un superávit en sus cuentas de 7 millones de euros, lo que equivale al 0,02 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB).

Mientras, en el mismo mes del año anterior en Extremadura los gastos superaron a los ingresos en 198 millones de euros, con un déficit del 0,70 por ciento sobre el PIB.

Así, al igual que Extremadura, otras nueve comunidades autónomas han cerrado con superávit el octavo mes del año 2026. En concreto, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Galicia y Navarra.

Por su parte, Aragón, Cataluña, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia, La Rioja, la Comunidad Valenciana y País Vasco han cerrado con déficit el mes de agosto, según los datos difundidos este viernes por el Ministerio de Hacienda, consultados por Europa Press.

De media, las comunidades autónomas han registrado un déficit de 23 millones de euros en el octavo mes del año en términos absolutos, cifra inferior al contabilizado en el mismo mes de 2025, cuando el déficit autonómico ascendió a 970 millones, un 0,06% del PIB regional.

A nivel nacional, el déficit de las administraciones públicas, sin incluir la Administración Local, ha cerrado el mes de agosto con un importe de 31.183 millones, superior en un 7% al del mismo periodo de 2025, con un peso relativo sobre el Producto Interior Bruto (PIB) del 1,75%, superior al 1,72% del año pasado.

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