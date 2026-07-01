Extremadura contará con un total de 328 aulas matinales el próximo curso, tras la incorporación de 11 más

La consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, visita el colegio Batalla de Pavía en Torrejoncillo - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los centros extremeños contarán con un total de 328 aulas matinales el próximo curso 2026-2027, con una inversión de más de un millón de euros.

La consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, ha visitado este miércoles en Torrejoncillo el colegio Batalla de Pavía, donde se abrirá el próximo curso una de las 11 nuevas aulas matinales de la región.

Este recurso constituye un servicio básico, al igual que los comedores escolares, para garantizar la conciliación tan necesaria para las familias.

"Precisamente este colegio de Torrejoncillo también tendrá a partir del próximo curso uno de los seis nuevos comedores que se abrirán en Extremadura", ha asegurado Valencia, quien ha añadido que habrá más de 230 comedores en la región, con una inversión de casi 13 millones de euros, para asegurar que "ningún niño que solicite el comedor se quede sin él".

"Con el Gobierno de María Guardiola no se ha dejado de progresar en este aspecto y hoy en día son 3.000 alumnos más que en el año 2023 los que disfrutan de un comedor escolar. Más comedores, más usuarios y sobre todo más gratuidad en esos comedores, desmontando la mentira socialista de los comedores universales que nunca existieron", ha afirmado la titular de Educación y Formación Profesional

Además, el colegio Batalla de Pavía comenzará próximamente las obras de eficiencia energética para climatizar el centro escolar.