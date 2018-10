Extremadura convocará aproximadamente 700 plazas en las próximas oposiciones del cuerpo de Maestros

Publicado 24/10/2018 12:15:03 CET

MÉRIDA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura calcula que la convocatoria de las próximas oposiciones del cuerpo de Maestros en la región alcanzará las aproximadamente 700 plazas en "todas" las especialidades, con una reserva de 10 plazas para Inspección.

Esa convocatoria aproximada de plazas permitirá dar cumplimiento al acuerdo nacional de estabilización de la plantilla relativo a rebajar al 8 por ciento la tasa de interinidad, "e incluso a lo mejor reducirlo" en la región hasta el 7 por ciento.

De este modo lo ha explicado en declaraciones a los medios la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, con motivo de la Mesa Sectorial de Educación que se celebra este miércoles en Mérida, y en la cual según ha desgranado se ha aprobado la oferta de empleo público de 378 plazas correspondientes a jubilaciones de 2017, y a las que se sumarán las plazas que se pretenden convocar en oposiciones y las jubilaciones de 2018.

Todo ello hace pensar a la Junta que se podrían alcanzar aproximadamente las 700 plazas convocadas en las próximas oposiciones educativas, un "gran logro" que supone "una oferta nutrida que va a dar una gran oportunidad a los opositores" de Extremadura, ha señalado Gutiérrez, quien se ha mostrado "muy satisfecha" con el acuerdo alcanzado en Mesa Sectorial.

En cuanto a la celebración de las pruebas, tendrían lugar aproximadamente en el próximo mes de junio, a la espera también de los "acuerdos nacionales" en la materia, y en todo caso "no" coincidirán en fechas las oposiciones de Inspección con las del cuerpo de Maestros.

También, según ha apuntado Esther Gutiérrez, se mantiene la intención de su departamento de seguir alternando la convocatoria de oposiciones en Primaria con Secundaria cada año, según el calendario comprometido con los sindicatos.

Finalmente, la consejera ha avanzado que el próximo 20 de noviembre se celebrará una mesa técnica para abordar la distribución de plazas de las oposiciones por especialidades, "para que todos los opositores puedan contar con el número prácticamente final".

PRESUPUESTOS

Por otra parte, preguntada por los medios sobre la propuesta de empleo planteada por Podemos para su inclusión en los Presupuestos de Extremadura (PGEx) 2019, Esther Gutiérrez ha rehusado pronunciarse sobre la misma al "no" haberla recibido aún en su departamento.

"A lo mejor ha llegado a la parte de Hacienda, no lo sé, pero en mi área todavía no tenemos la propuesta", ha señalado la consejera de Educación y Empleo, quien en todo caso ha apuntado que "todo lo que sea creación de empleo" a la Junta le parece "muy positivo", al tiempo que ha mostrado "cautela" hasta conocer el contenido exacto de la propuesta de Podemos.

"Me estáis hablando de una inversión de 170 millones, no sé en base a qué, no he visto la propuesta... por lo tanto, prefiero ser cauta, porque es verdad también que con la ley de climatización y demás proponían (Podemos) en un principio casi 1.000 puestos y luego ese artículo 6 se retiró para que se pudiera seguir tramitando", ha aseverado Gutiérrez, quien ha preferido "ser cauta". "Hasta que no tenga el conocimiento del documento (de propuesta de Podemos) no puedo pronunciarme", ha dicho.