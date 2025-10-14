Extremadura coordina un proyecto europeo contra las enfermedades cardiovasculares y la diabetes

MÉRIDA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Extremadura lidera la participación española en la Acción Conjunta sobre Enfermedades Cardiovasculares y Diabetes (Jacardi), una iniciativa europea que reúne a 76 entidades de 21 países para combatir las desigualdades en salud y mejorar la atención a enfermedades crónicas.

La tercera Asamblea General de Jacardi, que se celebra desde este martes, 14 de octubre, y hasta el jueves en Madrid, ha contado con la intervención de la directora general de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias, Silvia Torres, quien ha destacado el "compromiso de Extremadura con la equidad, la sostenibilidad y la innovación en salud".

También ha participado el director Gerente de FundeSalud, José Luis González, una entidad que coordina a los 11 socios españoles implicados en el proyecto, entre ellos el Servicio Extremeño de Salud (SES).

Además de ser coordinadora nacional, Extremadura, a través de FundeSalud y el SES, encabeza uno de los once paquetes de trabajo del proyecto (WP10), centrado en la mejora de la autosuficiencia de pacientes con enfermedades cardiovasculares y diabetes, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Esta línea de trabajo busca "desarrollar soluciones innovadoras que refuercen el autocuidado y contribuyan a la sostenibilidad del sistema sanitario", señala.

Cabe destacar que el proyecto Jacardi está financiado en un 80 por ciento por la Comisión Europea a través del programa EU4Health, cuenta con un presupuesto total de más de 66 millones de euros. En España, FundeSalud gestiona 6,8 millones de euros destinados a implementar 143 proyectos piloto que buscan reducir las desigualdades en salud y mejorar la atención a enfermedades no transmisibles.

Durante la Asamblea, se abordan temas clave como la equidad de género en salud cardiovascular, la alfabetización sanitaria, la integración de itinerarios asistenciales y el futuro Plan Europeo de Salud Cardiovascular.

Con su liderazgo técnico y estratégico, Extremadura "se consolida como un actor clave en la transformación de los sistemas de salud europeos hacia modelos más equitativos, sostenibles y centrados en las personas", explica.

La Junta de Extremadura, a través de su participación, reafirma su papel como referente en innovación y compromiso con la salud pública en Europa.