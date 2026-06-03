Extremadura critica la pérdida de 247 millones por no actualizarse las entregas a cuenta, que tienen 12,3 millones menos

MÉRIDA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha criticado la pérdida de 247 millones de euros por la no actualización de las entregas a cuenta, a lo que ha unido que las cifras dadas a conocer este pasado martes representan 12,3 millones menos respecto a la comunicadas por el Gobierno central el pasado mes de noviembre.
Manzano ha recordado que, desde enero, estas entregas a cuenta no se actualizan, lo que ha supuesto que se deje de percibir hasta mayo 247 millones de euros, y ha incidido en que el ministro de Hacienda, Arcadi España, se comprometió a realizar la actualización lo antes posible, notificación que llegó este martes.
"Nos han actualizado las entregas a cuenta pero, por sorpresa, no son las mismas entregas a cuenta que nos comunicaron el 17 de noviembre del año 2025. Lo que hace ahora es notificarnos unas nuevas entregas a cuenta que suponen una caída con respecto a esas cifras que nos dieron en sede del Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿Cuánto hemos perdido¿. ¿Cuánto va a recibir de menos Extremadura?. 12,3 millones de euros", ha afeado.
Por ello, Elena Manzano ha informado de que este mismo miércoles ha preguntado al ministro por qué no son las mismas entregas a cuenta notificadas en noviembre y por qué hay una caída de 12,3 millones de euros.
"Además de dejar de actualizar esas entregas a cuenta, ahora nos encontramos con que son menores a las comunicadas en el mes de noviembre", se ha lamentado.
DEFENDER CON "FUERZA" UN SISTEMA "JUSTO"
Manzano ha asegurado que los extremeños deben tener en cuenta que la Junta va a seguir defendiendo con toda la "fuerza" y la "contundencia" que Extremadura cuente con un sistema de financiación "justo" y se cuente con "recursos suficientes" para prestar unos servicios públicos "de calidad".
Por ello, ha pedido al ministro hablar sobre una financiación autonómica "justa" y no hacer lo que hizo su predecesora, María Jesús Montero, quien pactó "un modelo de financiación específico a la carta para el separatismo catalán" que fue rechazado por 14 comunidades autónomas.
"Esto no va de partidos, esto va de defensa de una región, de defensa de los extremeños, de que puedan acceder a esos servicios públicos de calidad en igualdad de condiciones. Deseando hablar, deseando exigir esto y hacerlo en un foro multilateral en el que estemos todos presentes. Nada de reuniones bilaterales", ha expuesto.
En este sentido, ha recordado que Extremadura ha criticado las reuniones bilaterales para Cataluña y, por ello, ahora no va formar parte de lo mismo.
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