Extremadura cuenta con 43 embalses que almacenan la cuarta parte de toda la capacidad estatal

Reunión del Consejo Permanente de la Federación de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses de España (Femembalses), que se ha reunido en Garrovillas de Alconétar (Cáceres) - FEMEMBALSES

Fenembalses, que representa a 531 municipios, se ha reunido en Garrovillas de Alconétar

GARROVILLAS DE ALCONÉTAR (CÁCERES), 15 (EUROPA PRESS)

La Comunidad Autónoma de Extremadura cuenta con un total de 43 embalses entre las grandes cuencas del Tajo y el Guadiana, en Cáceres y Badajoz, con una capacidad conjunta de 14.444 hectómetros cúbicos, lo que representa aproximadamente una cuarta parte del agua embalsada del país.

De esta forma, Extremadura es la región con mayor capacidad de almacenamiento hidráulico de España, una infraestructura estratégica que genera energía limpia y garantiza el abastecimiento de agua para la población, el regadío agrícola y otros usos esenciales para la actividad económica y social.

Se trata de un dato que se ha puesto de manifiesto en la reunión del Consejo Permanente de la Federación de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses de España (Femembalses), que defiende los intereses de 531 municipios afectados por instalaciones hidrológicas, entre los que se incluyen 93 extremeños y la Diputación de Cáceres.

La federación, creada hace unos treinta años, se ha reunido en Garrovillas de Alconétar (Cáceres) donde se ha resaltado la importancia de Extremadura en la red hidráulica nacional, y se han abordado actuaciones que reviertan en un beneficio común para estos territorios, mayoritariamente pequeños municipios rurales que afrontan importantes retos de futuro y que encuentran en los embalses un recurso sobre el que fundamentar parte de su progreso.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha defendido el valor del municipalismo como herramienta para impulsar políticas útiles que mejoren la calidad de vida de los vecinos y vecinas del medio rural. Morales ha destacado las reivindicaciones que Femembalses ha impulsado y conseguido a lo largo de estos años para "compensar de manera más justa el impacto que soportan las comunidades rurales con embalses y centrales hidroeléctricas".

La sesión fue inaugurada por la alcaldesa de Garrovillas de Alconétar y diputada provincial, Elisabeth Martín, y presidida por el también diputado provincial y presidente de Femebalses, Luis Fernando García Nicolás, quien incidió en "la fortaleza de los vínculos que nos unen para defender intereses comunes que afectan a todos nuestros territorios, sin importar su procedencia o color político".

Por su parte, Maite Bardají, secretaria general de la federación, fue la encargada de presentar los informes técnicos sobre las distintas actuaciones y proyectos que desarrolla la entidad. El consenso volvió a marcar los acuerdos de la reunión.

La aprobación unánime del presupuesto para el presente ejercicio "refleja la buena sintonía de una federación que agrupa a municipios de variadas procedencias y siglas políticas", informa la federación en nota de prensa.

Esta unidad de acción también se refleja en la estrategia firme de Femembalses ante los procesos de reversión y renovación de las concesiones hidroeléctricas, como las de los embalses de Villalcampo y Castro, en Zamora, que constituirán una referencia para el futuro de las 255 infraestructuras hidráulicas cuyas concesiones irán finalizando en España hasta 2030.

La federación trabaja en colaboración con la Dirección General del Agua para que fructifique, en estos procesos, una propuesta que incorpora en los futuros pliegos de concesión criterios de carácter social, comunitario, medioambiental, turístico y generador de empleo que permitan compensar la deuda histórica que soportan los municipios afectados.

En el debate se habló de otra de las principales líneas de trabajo de Femembalses como es la defensa de la actualización del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) de las centrales hidroeléctricas, cuyas tarifas permanecen inalteradas desde 1996.

Así, ha reclamado una actualización de estos valores "obsoletos" para que la tributación se adapte a la realidad económica actual y contribuya a fijar población y generar oportunidades de desarrollo en el medio rural. Paralelamente a la celebración de este Consejo Permanente, se desarrollaron la reunión de la Comisión Ejecutiva de Femembalses, principal órgano gestor de la acción de la federación, y el encuentro anual de los asociados de la provincia de Cáceres.

La estancia de los representantes municipales en Extremadura concluyó con una visita guiada a Garrovillas de Alconétar, al cercano Puente Romano de Alcántara y al embalse de Alcántara, el segundo de mayor capacidad de España, además de un recorrido por la Ciudad Monumental de Cáceres, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y que este año conmemora el 40 aniversario de ese reconocimiento.