Extremadura desescala el Platercaex a situación 0 y la región recuperará la normalidad este jueves tras el temporal

MÉRIDA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha ordenado este miércoles a las 20,00 horas la desescalada desde la situación operativa 1 (posible afección a personas, bienes o el medio ambiente) a la 0 (alerta y seguimiento) del Plan Territorial de Protección Civil (Platercaex), activado este martes ante la previsión de vientos de hasta 120 kilómetros hora en toda la comunidad autónoma.

En cuanto al Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma de Extremadura (Inuncaex), se mantiene vigente en situación operativa 1 hasta que decaiga el aviso rojo por lluvias en el Norte de Cáceres a las 23,59 horas de este miércoles, momento en el que se producirá la desescalada a situación operativa cero, siempre que no haya nuevos avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La ausencia de avisos meteorológicos para este jueves, 12 de noviembre, permite recuperar la normalidad en todos los órdenes, con la vuelta de la actividad docente y la actividad habitual en el ámbito sociosanitario o en el transporte público por carretera, que este miércoles se vieron afectados por la emergencia, ha recordado la Junta en nota de prensa.

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha gestionado entre las 00,00 y las 20,00 horas de este miércoles 118 incidentes relacionados con el episodio de lluvias y viento que motivó la activación de los planes Inuncaex y Platercaex.

La mayoría han consistido en limpieza de vías de comunicación por la presencia de obstáculos que impedían o dificultaban el tránsito (troncos o ramas de árboles y piedras, principalmente) y por balsas de agua en la calzada, aunque también se han atendido incidentes relacionados con el suministro energético o el cableado eléctrico, y la retirada de objetos desplazados como carteles, contenedores o plásticos.

También pequeñas inundaciones en viviendas, caída de cableado eléctrico y de telefonía, derrumbe de estructuras y muros, desprendimiento de techumbres, pequeñas riadas en poblaciones, subida de caudal de varios ríos y arroyos o deslizamientos de laderas.

INCIDENCIAS EN CARRETERAS DE LA REGIÓN

En cuanto a incidencias en carreteras de la región, permanecen cortadas las CC-146 Badén de Zarza la Mayor; la CC-224, a la altura del Puerto de Honduras, a causa de desprendimientos y la CC-157 de Casillas de Coria a Coria.

Asimismo, se ha solventado una incidencia en el cruce de la EX-108 con la CC-152 por salto de agua, con desvío por el polígono de Moraleja.