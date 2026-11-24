Los galardonados con los Premios Artesanía, junto al presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, a la izquierda, y el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, a la derecha. - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha entregado este martes los Premios Artesanía, que tienen como objetivo reconocer, estimular, difundir y premiar las actuaciones que supongan una interesante aportación al sector, y el título de Maestro Artesano, que en esta ocasión ha recaído en Eduardo Pablos Mateos.

En un acto celebrado en la Asamblea de Extremadura, donde han estado expuestas las obras de los nueve finalistas de las tres categorías en liza, a las que se han presentado un total de 49 propuestas, el consejero de Economía, Empleo y Transformacion Digital, Guillermo Santamaría, ha recogido el guante a la reivindicación trasladada por el maestro mimbrero, quien ha pedido ayuda para poder enseñar a nuevas generaciones para mantener vivo un oficio "en peligro de extinción".

Así lo ha dicho el Eduardo Pablos tras recibir, de manos del presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, el reconocimiento "por su maestría, por su dedicación, por su contribución a la artesanía y por haber convertido toda una vida de trabajo en un ejemplo de compromiso con la tradición y la innovación".

Artesano del mimbre de cuarta generación aprendió el oficio de su padre y de su tío, que eran "dos maestros", ha agradecido el reconocimiento a la Junta y se lo ha dedicado a la Asociación de Artesanía de Extremadura, a sus clientes y a su familia y amigos, pero también a todos sus predecesores en la familia.

Tras ello, ha aprovechado la ocasión para reclamar ayuda para mantener un oficio "en peligro de extinción", que tan solo cuenta con entre 10 y 15 artesanos en todo el país, de los cuáles él mismo podría ser el más joven, por lo que "hay que tomar medios para que este oficio no se termine".

"Yo soy el único en Extremadura", ha argumentado, para añadir que está dispuesto a enseñar a algún artesano o artesana que pueda dar continuidad a sus conocimientos, pero no puede dedicarse "a una enseñanza totalmente gratuita". "Necesito ayuda del organismo que corresponda", ha revindicado.

Una propuesta que, en su intervención en la clausura de la gala, ha recogido el propio consejero de Economía, Guillermo Santamaría, quien se ha mostrado dispuesto a abordar con el propio artesano la manera en la que poder adaptar las líneas de ayuda en marcha para dar cumplimiento a su reivindicación.

TRES CATEGORÍAS DE PREMIOS

Tras ello se han entregado los premios en las tres categorías del concurso. En la de Artesanía Joven, el primer premio ha recaído en 'Vaivén', de Verónica Hernández Matías.

Se trata de una pieza escultórica, cerámica, cinética, que explora la relación entre equilibrio y movimiento, estabilidad y fragilidad. Es una obra formada por un pájaro, realizado en gres, que se sitúa sobre una base cerámica construida mediante una técnica japonesa. Las obras finalistas han sido 'Ira de cuna', de Carla Sáez Borrego, y 'Metamorfosis digital', de Elena García Escudero

El Premio Artesanía Creativa reconocía dos obras, de modo que el primer puesto ha sido para 'Las heridas del tiempo', de Antonio Granero Gallardo. Se trata de un conjunto de ocho piezas elaboradas íntegramente con madera de encina extremeña, recuperada con madera de troncas deterioradas por el paso del tiempo y vinculadas a antiguas carboneras de Extremadura.

El segundo premio en esta categoría ha sido para Raizlana, mujeres de las urdes, de María de la Paloma Luis Álvarez, una obra textil que está realizada mediante el amasado manual de lana merina extremeña, con jabón casero y agua caliente, incorporando fibras naturales, restos vegetales y telas recicladas a través de procesos de frotación y costura a mano. La tercera finalista ha sido 'Brisa', de Catalina Morán Polo.

El Premio Extremadura de Artesanía Artística, el más valorado económicamente, ha tenido como ganador a la obra Sistema Tradicional de Canalización Hidráulica Cerámica, de José María Guisado.

Es una obra que toma como referencia a los antiguos sistemas de conducción de agua mediante atanores y arcaduces cerámicos, una tecnología documentada en la península ibérica desde época romana y ampliamente empleada durante la Edad Media y la Edad Moderna, trabajada con cerámica junto a la gestión tradicional del agua.

El segundo premio ha sido para Traje Virgen Bordado en Oro, de María Isabel Peña Luengo, que recrea un conjunto inspirado en los trajes populares de Nuestra Señora del Rocío, basados en la indumentaria de la corte de los siglos XVI y XVII. Sobre terciopelo de algodón blanco roto se desarrolla un diseño floral, bordado a mano en oro entrefino al realce enriquecido con perlas blancas y lentejuelas. La obra finalista ha sido 'Encinas Eternas', también de Antonio Granero.

APOYO A LA ARTESANÍA

En su intervención en la clausura de la gala, el consejero extremeño ha señalado que después de conocer las obras, escuchar a los autores y compartir la entrega de estos reconocimientos, ha quedado "una cosa muy clara, y es que la artesanía extremeña está muy viva y conserva un legado que tenemos todos la responsabilidad de proteger, pero que al mismo tiempo deja de innovar, de transformarse y de mirar al futuro".

Asimismo, ha señalado que son propuestas "muy diferentes" en materiales, en técnicas y en lenguajes, que dan una "buena medida de la variedad" que ofrece la artesanía extremeña, así como los trabajos premiados "reflejan muy bien esa riqueza y diversidad" que tiene la región.

Santamaría, además de recoger el guante a la reivindicación del maestro artesano, ha señalado que si bien la artesanía es "sin duda" patrimonio, identidad y cultura, también es un ejemplo de "actividad económica, empleo y futuro" para los pueblos de la región.

Ello justifica el trabajo que se ha venido realizando por el Ejecutivo regional para mejorar su comercialización y digitalización y afrontar el "principal desafío" al que se enfrenta, que no es otro que el relevo generacional.

Finalmente, el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, ha abierto las puertas de la institución a los artesanos de la región y a sus piezas de "valor incalculable", que son el resultado del "máximo esfuerzo, de la máxima precisión" que cada uno de los autores ha puesto sobre ellas.

El certamen ha reconocido obras con las que los artesanos de la región han demostrado que Extremadura tiene "destreza y talento", si bien para Naharro el "verdadero premio" es que su "vocación siga intacta. Que vuestros talleres sigan abiertos y que vuestros estudios sigan funcionando", ha dicho.

En este sentido, ha remarcado que como institución, el parlamento regional trabajará "para que nunca os sintáis en la obligación de abandonar lo que amáis como profesionales", porque "mantener vuestro oficio es mantener nuestra tierra y nuestra historia como región".