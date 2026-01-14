Extremadura estudia recursos contra la restricción del ministerio a la plantación de viñas para cava en 2027 y 2028

Archivo - Cava de Extremadura - EUROPA PRESS - Archivo

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible en funciones, Mercedes Morán, ha avanzado que se está estudiando la presentación de sendos recursos a las restricciones impuestas por el ministerio del ramo a la plantación de nuevas viñas para cava que afectan a los años 2027 y 2028.

Esta medida se ha abordado en una reunión celebrada este miércoles en la sede de la consejería con todos los agentes implicados en este producto, desde las bodegas, las organizaciones agrarias y las cooperativas agroalimentarias, así como el representante de la DO Cava de Extremadura.

En la cita se ha buscado un "equilibrio", ha dicho, entre la situación actual en la que se encuentra el mercado y el beneficio de los agricultores, de modo que se estudiará la posibilidad de plantear recursos para los años 27 y 28.

De este modo, no se recurrirá la restricción del presente ejercicio 2026 debido a la actual "situación de mercado complicada", que podría cambiar de cara a los próximos ejercicios, por lo que ha criticado que dichas restricciones se aprueben para tres años.

"Vamos a estudiarlo legalmente y nuestra intención es que, si todo va bien, recurramos esa restricción para el 2027 y 2028 y que esas restricciones se hagan de manera anual, no trianual, como se hacen en otras denominaciones", ha señalado Morán, ya que la situación actual "puede cambiar de un año".

En todo caso, los recursos deberán presentarse en próxima fechas, ya que está publicado en el Boletín Oficial del Estado, con lo que "tiene efecto también para el 27 y para el 28", lo cual "no tiene sentido".

