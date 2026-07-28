Extremadura financiará con 6,4 millones la gratuidad del primer ciclo completo de Educación Infantil

Economía.- Extremadura recurre ante el Tribunal Constitucional el decreto que regula el Plan Estatal de Vivienda - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de las ayudas destinadas a financiar la escolarización del alumnado del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) en centros docentes de titularidad pública y privados autorizados de Extremadura, durante el curso 2026/2027, por un importe máximo de 6.408.000 euros.

El decreto 56/2025, de 10 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de estas ayudas, incluía también la primera convocatoria para el curso escolar 2025/2026, destinada al alumnado de segundo y tercer curso del ciclo.

Así, y en "un paso más" hacia la gratuidad de esta etapa, la nueva convocatoria, para el curso 2026/2027, también va dirigida al alumnado del primer curso del ciclo (0-1 años), con lo que se amplía su objeto a todos los cursos del primer ciclo de Educación Infantil.

Por otra parte, esta convocatoria introduce la posibilidad de presentación de las solicitudes por el sistema de administración electrónica y en la plataforma educativa Rayuela.

LAS FAMILIAS RECIBIRÁN 200 EUROS AL MES DURANTE EL CURSO

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, ha informado de que las familias recibirán 200 euros al mes durante este curso escolar que, como novedad, por primera vez cumple toda la franja de 0 a 3 años.

"Estas ayudas confirman, por tanto, el compromiso de la Junta de Extremadura con la conciliación familiar y laboral. Se trata de apoyar a las familias para afrontar esos gastos de escolarización en una etapa educativa fundamental para el desarrollo de los pequeños", ha valorado.

Además, Bautista ha subrayado que las familias podrán además elegir el centro que deseen, tanto de titularidad pública como de titularidad privada autorizado por la Consejería de Educación.

Así, y para aquellos centros de titularidad privada no autorizados por la Consejería de Educación, la Secretaría General de Igualdad y Conciliación también convoca las ayudas por importe de 200 euros al mes para cubrir la asistencia a estos centros.

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