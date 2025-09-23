Extremadura es galardonada como mejor destino cultural de España en los premios de la revista Viajar

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, recoge el premio a Extremadura de la revista Viajar - JUNTA DE EXTREMADURA

MADRID/MÉRIDA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta, Victoria Bazaga, ha recogido en Madrid el galardón que distingue a Extremadura como mejor destino cultural de España en los Premios Viajar, otorgados por la revista de referencia en el sector turístico.

Este premio supone, según indica en nota de prensa el Ejecutivo extremeño, un nuevo impulso para la proyección de Extremadura en los mercados nacionales e internacionales, consolidando su imagen como un territorio donde la historia, la cultura y la naturaleza se entrelazan para ofrecer experiencias "únicas".

Victoria Bazaga ha subrayado la singularidad de la región, señalando que "entre un cielo lleno de estrellas, sobre un suelo de una naturaleza soberbia, bajo el cual existen unos yacimientos arqueológicos que cambiarán el rumbo de la historia, con los tartessos o con la cueva de Maltravieso, ahí está Extremadura".

La consejera ha afirmado que el Gobierno de María Guardiola siempre ha tenido "claro" desde el inicio la apuesta por la cultura como eje central de su política turística, y ha apuntado que "siempre" supo dicho ejecutivo que la cultura era "realmente" la "gran apuesta" de Extremadura.

Además, Bazaga ha subrayado la riqueza y diversidad de la oferta cultural extremeña, desde el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que se celebra en "un escenario con más de 2.000 años de historia", hasta la multiplicidad de propuestas de música, teatro y cine que posicionan a la región en el mapa internacional.

"En esta tierra hasta los dragones vuelan por encima en los rodajes de películas", ha recordado, en alusión a las superproducciones que han elegido enclaves extremeños como escenario de cine.