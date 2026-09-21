Extremadura incorpora 1.229 nuevos donantes potenciales de médula ósea en 2025 y cuenta con casi 19.000 donantes activos

Presentación de los datos de donación de médula ósea de 2025 en Extremadura - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura ha incorporado en 2025 a un total de 1.229 nuevos donantes potenciales de médula ósea y cuenta con casi 19.000 donantes activos.

La directora gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Encarna Solís, ha dado a conocer estos datos en una rueda de prensa con motivo del Día Mundial del Donante de Médula Ósea, que se conmemora este martes, día 22 de septiembre.

Junto a Solís, han partido la presidenta de honor de ADMO Extremadura, Virtudes Carrasco, y el coordinador regional de trasplantes, Luis López.

"Extremadura es, con creces, la región más solidaria, encabezando el número de nuevos donantes potenciales de médula ósea a nivel nacional", ha subrayado Solís, quien ha puesto en valor que Extremadura casi dobla la previsión que la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) asigna anualmente en relación a los habitantes, situada en 698 nuevos donantes.

Así, ha explicado que solo seis comunidades autónomas superan el 100 por cien del objetivo asignado en 2025. "Extremadura fue la que más lo hizo, con un 199 por ciento, por delante de Murcia, con un 136 por ciento, y de Castilla-La Mancha, con un 129 por ciento", ha destacado.

El dato de 2025 "no se trata de un hecho aislado", según Solís, quien ha recordado que, a lo largo de los años, en Extremadura han sido más de 22.000 extremeños los que han sido donantes potenciales, un extremo que ha sido posible, como ha dicho, por el "trabajo coordinado" de la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia, del SES y de ADMO Extremadura, que es la entidad habilitada por la ONT para informar sobre la donación y que tiene delegada la gestión de las citas en el SES.

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