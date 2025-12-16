Extremadura lanza la segunda convocatoria de ayudas destinadas a bonos de formación para conductores con 2 millones

Archivo - Una furgoneta en una imagen de archivo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria, para el año 2026, de subvenciones destinadas a los programas 'Bonos formación del sector del transporte' para la mejora de la empleabilidad de personas desempleadas y ocupadas en el sector del transporte de mercancías y de viajeros, por importe de 2 millones de euros.

Las subvenciones se destinan a financiar la formación teórica y, en su caso, práctica para la obtención de los permisos de conducción B, C, C+E y D, con el objeto de formar a las personas interesadas en acceder a la profesión de conductor profesional y solucionar así el problema de la falta de personal.

Cabe destacar que este hecho afecta tanto al sector del transporte de mercancías como al de viajeros e impacta de forma negativa en la movilidad de personas, la logística y la cadena de suministro.

A ello se suma que la tendencia es a un envejecimiento progresivo del colectivo, ya que la mayoría de los profesionales de este sector se concentra en la franja de los 45 a los 55 años, lo que supondrá, a corto plazo, un perjuicio para las empresas del transporte.

En esta convocatoria la actividad formativa subvencionable se concreta en la formación teórico-práctica para la obtención de uno o varios de los permisos de conducción B, C, C+E o D, impartida por las autoescuelas de Extremadura adheridas al programa 'Bono formación en el sector del transporte'.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que cada beneficiario va a poder solicitar hasta tres bonos formativos.

En concreto, las cuantías contempladas ascienden a 400 euros para cubrir los gastos del permiso de conducir B; 1.300 euros para quienes se quieran sacar los permisos C y D, y 1.500 euros para el carné C+E.

Asimismo, podrán solicitar las ayudas tanto personas trabajadoras como las que se encuentren en situación de desempleo y se priorizará a las mujeres residentes en poblaciones de hasta 20.000 habitantes, a desempleados de larga duración y a los trabajadores del sector del transporte, de la logística y también del comercio.

La primera convocatoria se ha desarrollado en 2025 con "gran acogida", ha valorado Manzano, toda vez que ya se han concedido 6.415 bonos de formación y han sido resueltas ya la "práctica totalidad de las solicitudes".

