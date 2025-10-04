Extremadura se mantiene a la cabeza en donación de sangre, un "pilar fundamental" del sistema sanitario

El presidente de la Federación Extremeña de Hermandades de Donantes de Sangre, Jesús Domínguez, interviene en el acto conmemorativo por el Día Regional del Donante de Sangre, celebrado este sábado en la Asamblea de Extremadura - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Extremeña de Hermandades de Donantes de Sangre, Jesús Domínguez, ha destacado que la región siga estando, por undécimo año consecutivo, a la cabeza en donación de sangre, a la par que ha celebrado que, a diferencia de otras comunidades, en esta nunca se ha tenido que cancelar o aplazar una intervención quirúrgica por falta de dicho recurso.

Lo ha hecho en el marco del acto conmemorativo por el Día Regional del Donante de Sangre, el cual ha tenido lugar en la Asamblea de Extremadura este sábado. En él han sido distinguidos dieciséis grandes donantes de la comunidad de las hermandades que configuran la Federación Extremeña de Hermandades de Donantes de Sangre.

Uno de los reconocidos ha sido Francisco Javier Valiente, quien ha recordado, en nombre de quienes también han sido distinguidos este sábado, que la donación es un acto "anónimo y personal" que se hace "desde el corazón sin esperar nada a cambio", a la vez que ha apuntado que donar sangre es un "acto sencillo, pero de un poder inmenso".

