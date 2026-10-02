Extremadura, Mérida, Cacereño y Coria promocionarán la imagen de la región en los derbis en Primera Federación

El consejero de Cultura, Turismo Yy Deporte, Laureano León, junto a representantes de los cuatro clubes extremeños de Primera Federación, con las camisetas que utilizarán en los derbis para promocionar la imagen de la comunidad. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro clubes extremeños en Primera Federación, CD Extremadura, AD Mérida, CP Cacereño y CD Coria, se han unido a una campaña de difusión de la imagen de la comunidad autónoma durante los derbis regionales que disputarán durante el campeonato de la tercera categoría del fútbol español.

Derbis Extremeños es una campaña impulsada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, a través de la Fundación Jóvenes y Deportes, con una inversión de 160.000 euros, con la que espera un retorno directo de casi tres veces esta cantidad.

La campaña contempla una serie de actos, como es la creación de un logo específico que portarán los cuatro equipos en sus camisetas, un aumento de la publicidad en los estadios y una presentación previa de cada partido.

El primero de ellos se disputa este fin de semana, el que enfrentará a Mérida y Cacereño, este próximo domingo, a las 18,45 horas, y en el Estadio Romano José Fouto de la capital autonómica.

La campaña se ha presentado este viernes en la sala de prensa de la Junta de Extremadura, en la que han participado el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, el director gerente de la Fundación Jóvenes y Deporte, José Alberto Cacho, y representantes de los cuatro clubes extremeños de Primera Federación.

Laureano León ha subrayado en su intervención que "el fútbol está de enhorabuena" este año porque por primera vez Extremadura cuenta con cuatro equipos en la misma temporada en esta categoría nacional, un "hecho histórico", además de "motivo de satisfacción y orgullo", que la comunidad debe aprovechar, ha señalado.

APOYO, PASIÓN Y RETORNO

La propuesta gira en torno a tres conceptos: apoyo, pasión y respecto, y retorno. Sobre el primero de ellos, León ha trasladado el respaldo del Ejecutivo regional a los cuatro clubes. En segundo lugar, ha señalado que pese a tratarse de cuatro ciudades, cuatro aficiones que defienden sus colores, "al final de lo que se trata es también de representar y defender a Extremadura".

Una defensa regional que se logra con iniciativas como esta, en la que pese a ser rivales, las relaciones entre los clubes son "fantásticas" y hay "un espíritu de colaboración absoluto" entre las cuatro instituciones, lo cual "de por sí ya es todo un valor" que han de aprovechar.

Finalmente, y derivada de la anterior, está el retorno que genera posicionar la comunidad autónoma fuera de sus fronteras, y también dentro, dado el "movimiento interior" que van a protagonizar las aficiones en sus desplazamientos.

León ha deseado a los cuatro clubes "una gran temporada" y que sigan llevando el nombre de Extremadura "a todos los lugares de España".

Por su parte, el director gerente de la Fundación Jóvenes y Deporte, José Alberto Cacho, ha señalado que los derbis extremeños garantizan una retransmisión de más de dieciocho horas incluidos los partidos, las previas y el postpartido, que permite en este caso "dar a conocer la comunidad a través del fútbol".

En concreto, se estima un "reporte" de cuatro millones de visualizaciones a través de las diferentes plataformas audiovisuales que van a seguir la Primera Federación.

Por todo ello, este año la fundación aporta una cantidad de 70.000 euros de patrocinio, que se verán incrementados con 40.000 a cada club, con lo que asciende a un total de 110.000 euros por entidad.

Por su parte, en representación de los cuatro clubes, el presidente del Cacereño, Carlos Ordóñez, ha agradecido a la consejería el impulso de esta campaña de apoyo a cuatro clubes "humildes" pero a la vez con "muchas ganas y muy competitivos", que están demostrando que están unidos para ser más fuertes.

"Los cuatro clubes somos uno, por decirlo de alguna manera, porque estamos muy unidos", ha dicho, a pesar de la rivalidad que existe en el campo y fuera de ella, existe una conexión "muy buena por parte de todos" en la cual se ayudan entre sí.

En todo caso, ha insistido en la necesidad de seguir recibiendo el apoyo de las instituciones para seguir creciendo.

DESPEDIDA DE SANTIAGO AMARO

Esta iniciativa ha sido impulsada desde la Dirección General de Deportes por Santiago Amaro, que fue cesado este pasado martes por el Consejo de Gobierno tras su renuncia para centrarse en su candidatura como cabeza de lista del PP a la Alcaldía de Mérida.

En este sentido, el consejero ha aprovechado su presencia para reconocer el trabajo realizado por Amaro como "alma" de este proyecto, y asimismo ha reconocido que para él ha sido "todo un lujo" trabajar juntos, al tiempo que le ha deseado "lo mejor" en su nueva andadura política.

León se ha mostrado seguro de que a los emeritenses, y también a Extremadura, les vendrá "muy bien" que Amaro centre sus esfuerzos en su "pasión", que es "su pueblo, que es su ciudad".